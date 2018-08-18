Додано: Суб 23 лис, 2019 18:06

zzzzzz написав: investorkiev написав: zzzzzz написав: airmax78

Зато Аваков и при прошлой власти и при новой )))) Зато Аваков и при прошлой власти и при новой ))))



Аваков это ребенок, на фоне Смолия/Рожковой и Маркаровой - а они тоже от прошлой власти. Аваков это ребенок, на фоне Смолия/Рожковой и Маркаровой - а они тоже от прошлой власти.



Ражкова да, насчет Смолия не согласен.

Маркарова противоречивая фигура. Были в прошлом году моменты, она сделал очень хорошие вещи, только об этом мало кто знает.



П.С. Как там ракета ? Не пора ли ховаться в жито ? Ражкова да, насчет Смолия не согласен.Маркарова противоречивая фигура. Были в прошлом году моменты, она сделал очень хорошие вещи, только об этом мало кто знает.П.С. Как там ракета ? Не пора ли ховаться в жито ?

Если Смолий за год работы не удосужился уволить своего зама Рожкову - то он явный соучастник.Что касается ракеты.Пусть вас не смущает общий негативный новостной фон. Напомню, на чем зиждется взлет ракеты:1) остановка строек - есть. Вторичка или пару надежных застройщиков - безальтернативны для покупателя, поэтому цены вверх.2) рынок земли. Пока вроде идет по плану, принят в первом чтении, ждем второе. Явно очень торопятся, мы наблюдаем.3) доступная ипотека. Надеюсь в рамках популизма запустят.Даже если сработают не все 3 фактора, а 2 из 3 - уже увидим существенный рост цен.Для паники нет оснований, шлюзы задраены. Пристегните ремни, стюардесы в бикини разнесут напитки и легкие закуски с красной и черной икрой (в зависимости от времени покупки билетов: тем кто купил в 2015-16 годах-черная икра, 2017-18 - красная. Тем кто купил билеты в 2019 - пока центом управления полетами решение не принято).