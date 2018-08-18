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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:06
zzzzzz написав: investorkiev написав: zzzzzz написав:airmax78
Зато Аваков и при прошлой власти и при новой ))))
Аваков это ребенок, на фоне Смолия/Рожковой и Маркаровой - а они тоже от прошлой власти.
Ражкова да, насчет Смолия не согласен.
Маркарова противоречивая фигура. Были в прошлом году моменты, она сделал очень хорошие вещи, только об этом мало кто знает.
П.С. Как там ракета ? Не пора ли ховаться в жито ?
Если Смолий за год работы не удосужился уволить своего зама Рожкову - то он явный соучастник.
Что касается ракеты.
Пусть вас не смущает общий негативный новостной фон. Напомню, на чем зиждется взлет ракеты:
1) остановка строек - есть. Вторичка или пару надежных застройщиков - безальтернативны для покупателя, поэтому цены вверх.
2) рынок земли. Пока вроде идет по плану, принят в первом чтении, ждем второе. Явно очень торопятся, мы наблюдаем.
3) доступная ипотека. Надеюсь в рамках популизма запустят.
Даже если сработают не все 3 фактора, а 2 из 3 - уже увидим существенный рост цен.
Для паники нет оснований, шлюзы задраены. Пристегните ремни, стюардесы в бикини разнесут напитки и легкие закуски с красной и черной икрой (в зависимости от времени покупки билетов: тем кто купил в 2015-16 годах-черная икра, 2017-18 - красная. Тем кто купил билеты в 2019 - пока центом управления полетами решение не принято).
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:08
investorkiev
Понятно. Не зря тебя модератор на 5 дней в бан отправлял.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:20
zzzzzz написав:investorkiev
Понятно. Не зря тебя модератор на 5 дней в бан отправлял.
А ты следишь за мной, шалунишка?
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:25
investorkiev написав:
1) остановка строек - есть. Вторичка или пару надежных застройщиков - безальтернативны для покупателя, поэтому цены вверх.
2) рынок земли. Пока вроде идет по плану, принят в первом чтении, ждем второе. Явно очень торопятся, мы наблюдаем.
3) доступная ипотека. Надеюсь в рамках популизма запустят.
1) Стройки останавливаются в целом из-за сокращения платежеспособного спроса. То есть, предложение уравновешивается со спросом. Дефцита не будет.
2) Рынок земли оттянет на себя часть инвестиций. Влияние продажи паев (4-6 тыс дол) на КРЖН будет минимальным.
3) Доступная ипотека ради популизма без макроэкономических оснований разогреет инфляцию и снизит покупательную способность вместе со способностью накапливать деньги.
Моё предположение, пока ничего не поменяется в экономике в сторону долгосрочного улучшения - стагнация с небольшими колебаниями вокруг нынешнего уровня.
Востаннє редагувалось artlife
в Суб 23 лис, 2019 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:29
investorkiev написав: zzzzzz написав:
Ражкова да, насчет Смолия не согласен.
Маркарова противоречивая фигура. Были в прошлом году моменты, она сделал очень хорошие вещи, только об этом мало кто знает.
П.С. Как там ракета ? Не пора ли ховаться в жито ?
Если Смолий за год работы не удосужился уволить своего зама Рожкову - то он явный соучастник.
Что касается ракеты.
Пусть вас не смущает общий негативный новостной фон. Напомню, на чем зиждется взлет ракеты:
1) остановка строек - есть. Вторичка или пару надежных застройщиков - безальтернативны для покупателя, поэтому цены вверх.
2) рынок земли. Пока вроде идет по плану, принят в первом чтении, ждем второе. Явно очень торопятся, мы наблюдаем.
3) доступная ипотека. Надеюсь в рамках популизма запустят.
Даже если сработают не все 3 фактора, а 2 из 3 - уже увидим существенный рост цен.
Для паники нет оснований, шлюзы задраены. Пристегните ремни, стюардесы в бикини разнесут напитки и легкие закуски с красной и черной икрой (в зависимости от времени покупки билетов: тем кто купил в 2015-16 годах-черная икра, 2017-18 - красная. Тем кто купил билеты в 2019 - пока центом управления полетами решение не принято).
космонавт, ау... ваша ракета взлетіла рік тому і скоро буде приземлятися,
скоріше за все ти догори ногами в ракеті і тобі здається все навпаки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:32
investorkiev написав:
Думаю что тогда хотели взять поручительство Бени, что-то там смухлевать и отжать его активы, а особенно 1+1, перед выборами. Не вышло, а роль 1+1 в перемоге Зе вы и так понимаете. Так что может и не зря Петя так его боялся и пошел вабанк чтобы подмять под себя медиа.
Нет предела ватной глупости. Эту байку выдал беня, а ты как попугай повторяешь. За пять лет порох ни одного движения негативного не сделал в сторону плюсов. Зря, кстати
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:33
artlife написав: investorkiev написав:
1) остановка строек - есть. Вторичка или пару надежных застройщиков - безальтернативны для покупателя, поэтому цены вверх.
2) рынок земли. Пока вроде идет по плану, принят в первом чтении, ждем второе. Явно очень торопятся, мы наблюдаем.
3) доступная ипотека. Надеюсь в рамках популизма запустят.
1) Стройки останавливаются в целом из-за сокращения платежеспособного спроса. То есть, предложение уравновешивается со спросом. Дефцита не будет.
2) Рынок земли оттянет на себя часть инвестиций. Влияние продажи паев (4-6 тыс дол) на КРЖН будет минимальным.
3) Доступная ипотека ради популизма без макроэкономических оснований разогреет инфляцию и снизит покупательную способность вместе со способностью накапливать деньги.
Моё предположение, пока ничего не поменяется в экономике в сторону долгосрочного улучшения - стагнация с небольшими колебаниями вокруг нынешнего уровня.
для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:39
artlife написав: investorkiev написав:
1) остановка строек - есть. Вторичка или пару надежных застройщиков - безальтернативны для покупателя, поэтому цены вверх.
2) рынок земли. Пока вроде идет по плану, принят в первом чтении, ждем второе. Явно очень торопятся, мы наблюдаем.
3) доступная ипотека. Надеюсь в рамках популизма запустят.
1) Стройки останавливаются в целом из-за сокращения платежеспособного спроса. То есть, предложение уравновешивается со спросом. Дефцита не будет.
2) Рынок земли оттянет на себя часть инвестиций. Влияние продажи паев (4-6 тыс дол) на КРЖН будет минимальным.
3) Доступная ипотека ради популизма без макроэкономических оснований разогреет инфляцию и снизит покупательную способность вместе со способностью накапливать деньги.
Моё предположение, пока ничего не поменяется в экономике в сторону долгосрочного улучшения - стагнация с небольшими колебаниями вокруг нынешнего уровня.
хороший у вас пост получился... - успокоительный
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:40
flyman написав:
для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!
инфляция 5% овгз 8%
https://www.iherb.com/c/iherb-exclusives?rcode=AXM3736
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:48
kivin написав: flyman написав:
для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!
инфляция 5% овгз 8%
Ага, якщо врєдітєлі від вуйця Бєні і супостата пу не розхитають ситуацію.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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