RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2406240724082409>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:06

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Зато Аваков и при прошлой власти и при новой ))))


Аваков это ребенок, на фоне Смолия/Рожковой и Маркаровой - а они тоже от прошлой власти.


Ражкова да, насчет Смолия не согласен.
Маркарова противоречивая фигура. Были в прошлом году моменты, она сделал очень хорошие вещи, только об этом мало кто знает.

П.С. Как там ракета ? Не пора ли ховаться в жито ? :mrgreen:


Если Смолий за год работы не удосужился уволить своего зама Рожкову - то он явный соучастник.

Что касается ракеты.
Пусть вас не смущает общий негативный новостной фон. Напомню, на чем зиждется взлет ракеты:
1) остановка строек - есть. Вторичка или пару надежных застройщиков - безальтернативны для покупателя, поэтому цены вверх.
2) рынок земли. Пока вроде идет по плану, принят в первом чтении, ждем второе. Явно очень торопятся, мы наблюдаем.
3) доступная ипотека. Надеюсь в рамках популизма запустят.

Даже если сработают не все 3 фактора, а 2 из 3 - уже увидим существенный рост цен.
Для паники нет оснований, шлюзы задраены. Пристегните ремни, стюардесы в бикини разнесут напитки и легкие закуски с красной и черной икрой (в зависимости от времени покупки билетов: тем кто купил в 2015-16 годах-черная икра, 2017-18 - красная. Тем кто купил билеты в 2019 - пока центом управления полетами решение не принято).
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 06.03.19
Подякував: 67 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:08

investorkiev
Понятно. Не зря тебя модератор на 5 дней в бан отправлял.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36180
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3504 раз.
Подякували: 7859 раз.
 
Профіль
37
7
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:20

  zzzzzz написав:investorkiev
Понятно. Не зря тебя модератор на 5 дней в бан отправлял.


А ты следишь за мной, шалунишка?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 06.03.19
Подякував: 67 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:1) остановка строек - есть. Вторичка или пару надежных застройщиков - безальтернативны для покупателя, поэтому цены вверх.
2) рынок земли. Пока вроде идет по плану, принят в первом чтении, ждем второе. Явно очень торопятся, мы наблюдаем.
3) доступная ипотека. Надеюсь в рамках популизма запустят.


1) Стройки останавливаются в целом из-за сокращения платежеспособного спроса. То есть, предложение уравновешивается со спросом. Дефцита не будет.:)

2) Рынок земли оттянет на себя часть инвестиций. Влияние продажи паев (4-6 тыс дол) на КРЖН будет минимальным.

3) Доступная ипотека ради популизма без макроэкономических оснований разогреет инфляцию и снизит покупательную способность вместе со способностью накапливать деньги.

Моё предположение, пока ничего не поменяется в экономике в сторону долгосрочного улучшения - стагнация с небольшими колебаниями вокруг нынешнего уровня.
Востаннє редагувалось artlife в Суб 23 лис, 2019 18:29, всього редагувалось 1 раз.
artlife
 
Повідомлень: 76
З нами з: 07.10.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:29

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:
Ражкова да, насчет Смолия не согласен.
Маркарова противоречивая фигура. Были в прошлом году моменты, она сделал очень хорошие вещи, только об этом мало кто знает.

П.С. Как там ракета ? Не пора ли ховаться в жито ? :mrgreen:


Если Смолий за год работы не удосужился уволить своего зама Рожкову - то он явный соучастник.

Что касается ракеты.
Пусть вас не смущает общий негативный новостной фон. Напомню, на чем зиждется взлет ракеты:
1) остановка строек - есть. Вторичка или пару надежных застройщиков - безальтернативны для покупателя, поэтому цены вверх.
2) рынок земли. Пока вроде идет по плану, принят в первом чтении, ждем второе. Явно очень торопятся, мы наблюдаем.
3) доступная ипотека. Надеюсь в рамках популизма запустят.

Даже если сработают не все 3 фактора, а 2 из 3 - уже увидим существенный рост цен.
Для паники нет оснований, шлюзы задраены. Пристегните ремни, стюардесы в бикини разнесут напитки и легкие закуски с красной и черной икрой (в зависимости от времени покупки билетов: тем кто купил в 2015-16 годах-черная икра, 2017-18 - красная. Тем кто купил билеты в 2019 - пока центом управления полетами решение не принято).

космонавт, ау... ваша ракета взлетіла рік тому і скоро буде приземлятися,
скоріше за все ти догори ногами в ракеті і тобі здається все навпаки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16719
З нами з: 09.03.14
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:32

  investorkiev написав:
Думаю что тогда хотели взять поручительство Бени, что-то там смухлевать и отжать его активы, а особенно 1+1, перед выборами. Не вышло, а роль 1+1 в перемоге Зе вы и так понимаете. Так что может и не зря Петя так его боялся и пошел вабанк чтобы подмять под себя медиа.


Нет предела ватной глупости. Эту байку выдал беня, а ты как попугай повторяешь. За пять лет порох ни одного движения негативного не сделал в сторону плюсов. Зря, кстати
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4273
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1995 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:33

  artlife написав:
  investorkiev написав:1) остановка строек - есть. Вторичка или пару надежных застройщиков - безальтернативны для покупателя, поэтому цены вверх.
2) рынок земли. Пока вроде идет по плану, принят в первом чтении, ждем второе. Явно очень торопятся, мы наблюдаем.
3) доступная ипотека. Надеюсь в рамках популизма запустят.


1) Стройки останавливаются в целом из-за сокращения платежеспособного спроса. То есть, предложение уравновешивается со спросом. Дефцита не будет.:)

2) Рынок земли оттянет на себя часть инвестиций. Влияние продажи паев (4-6 тыс дол) на КРЖН будет минимальным.

3) Доступная ипотека ради популизма без макроэкономических оснований разогреет инфляцию и снизит покупательную способность вместе со способностью накапливать деньги.

Моё предположение, пока ничего не поменяется в экономике в сторону долгосрочного улучшения - стагнация с небольшими колебаниями вокруг нынешнего уровня.

для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16719
З нами з: 09.03.14
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:39

  artlife написав:
  investorkiev написав:1) остановка строек - есть. Вторичка или пару надежных застройщиков - безальтернативны для покупателя, поэтому цены вверх.
2) рынок земли. Пока вроде идет по плану, принят в первом чтении, ждем второе. Явно очень торопятся, мы наблюдаем.
3) доступная ипотека. Надеюсь в рамках популизма запустят.


1) Стройки останавливаются в целом из-за сокращения платежеспособного спроса. То есть, предложение уравновешивается со спросом. Дефцита не будет.:)

2) Рынок земли оттянет на себя часть инвестиций. Влияние продажи паев (4-6 тыс дол) на КРЖН будет минимальным.

3) Доступная ипотека ради популизма без макроэкономических оснований разогреет инфляцию и снизит покупательную способность вместе со способностью накапливать деньги.

Моё предположение, пока ничего не поменяется в экономике в сторону долгосрочного улучшения - стагнация с небольшими колебаниями вокруг нынешнего уровня.


хороший у вас пост получился... - успокоительный :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3350
З нами з: 07.06.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!
инфляция 5% овгз 8%
https://www.iherb.com/c/iherb-exclusives?rcode=AXM3736
скидка 10% на натуральные витамины США
kivin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:48

  kivin написав:
  flyman написав:для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!
инфляция 5% овгз 8%

Ага, якщо врєдітєлі від вуйця Бєні і супостата пу не розхитають ситуацію.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30311
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1517 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2406240724082409>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: artlife, investorkiev і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1715, 1716, 1717
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17168 2707184
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лис, 2019 18:45
hxbbgaf
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 185869
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.