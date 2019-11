Додано: Суб 23 лис, 2019 18:29

Ражкова да, насчет Смолия не согласен.

Маркарова противоречивая фигура. Были в прошлом году моменты, она сделал очень хорошие вещи, только об этом мало кто знает.



Если Смолий за год работы не удосужился уволить своего зама Рожкову - то он явный соучастник.



Что касается ракеты.

Пусть вас не смущает общий негативный новостной фон. Напомню, на чем зиждется взлет ракеты:

1) остановка строек - есть. Вторичка или пару надежных застройщиков - безальтернативны для покупателя, поэтому цены вверх.

2) рынок земли. Пока вроде идет по плану, принят в первом чтении, ждем второе. Явно очень торопятся, мы наблюдаем.

3) доступная ипотека. Надеюсь в рамках популизма запустят.



Даже если сработают не все 3 фактора, а 2 из 3 - уже увидим существенный рост цен.

космонавт, ау... ваша ракета взлетіла рік тому і скоро буде приземлятися,

