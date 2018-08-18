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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:40
flyman написав:
для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!
инфляция 5% овгз 8%
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:48
kivin написав: flyman написав:
для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!
инфляция 5% овгз 8%
Ага, якщо врєдітєлі від вуйця Бєні і супостата пу не розхитають ситуацію.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:48
kivin написав: flyman написав:
для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!
инфляция 5% овгз 8%
Разве в бюджете 2020 есть триллионы гривен дотаций на ипотеку всем желающим?
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BIGor
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:49
Минутка самолюбования ))) Походу самую крутую инвестиционную идею этого года на форуме опубликовал Я viewtopic.php?p=4561506#p4561506
ЖК Каховская 2580/293
Соотношение квартир/паркомест 1 к 8,8
Цена сейчас 250-287 кгрн
При 100% оплате скидка 10%
225-260 кгрн (8100 - 9300 $ )
На перепродажу, кто что думает ?
Первые три дома уже сданы в эксплуатацию. Думаю в течении 2-х лет сдадут остальные дома. Через 2 года например можно перепродать паркинг ?
Прошло 10 месяцев. Сегодня паркинги продают от 530 кгрн
530/225 = +135% за 10 месяцев.
Где моя медаль ?
Живите своим умом!
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:54
trololo написав: investorkiev написав:
Думаю что тогда хотели взять поручительство Бени, что-то там смухлевать и отжать его активы, а особенно 1+1, перед выборами. Не вышло, а роль 1+1 в перемоге Зе вы и так понимаете. Так что может и не зря Петя так его боялся и пошел вабанк чтобы подмять под себя медиа.
Нет предела ватной глупости. Эту байку выдал беня, а ты как попугай повторяешь. За пять лет порох ни одного движения негативного не сделал в сторону плюсов. Зря, кстати
С каких это пор Беня стал ватником???
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:55
kivin написав: flyman написав:
для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы?
это будет уже в следующем году! инфляция 5% овгз 8%
Очень похоже на момент из фильма: "Они что у вас, газет не читают?!" )))
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:00
BIGor написав: kivin написав: flyman написав:
для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!
инфляция 5% овгз 8%
Разве в бюджете 2020 есть триллионы гривен дотаций на ипотеку всем желающим?
Какие трилионы? О чем вы???
Народ, вы как с луны свалились.
В 2012-2013 годах уже успешно работала полным ходом программа «доступное жилье», где выдавалась ипотека под 3% годовых. И никаких трилионов не нужно.
60% банковской системы - это госбанки. Прибыль госбанков за 9 месяцев - уже 30 млрд грн. Значит ресурс у них очень дешевый. Что они, 10% прибыли не могут пустить на компенсацию процентов по ипотеке?
К примеру нужно выдать 10 тыс ипотек, средняя сумма 500 тыс грн, это общий обьем портфеля всего 5 млрд грн. Но нужно компенсировать только проценты, пусть из расчета 15% годовых, с 5 млрд грн это будет 750 млн грн, или 62 млн грн/мес.
Тоесть, уменьшив прибыль госбанков всего на 2.2 млн дол/мес можно неслабо качнуть КРЖН.
А что такое им 2-3 млн дол/мес, на 4 таких больших банка?? Да они даже не почуствуют. Это примерно сумма зарплат+премий их Топменеджмента.
Бигор, вы реально фиговый аудитор.
Востаннє редагувалось investorkiev
в Суб 23 лис, 2019 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:00
kivin написав: flyman написав:
для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!инфляция 5% овгз 8%
відповім мовою респекта - гагага
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:06
Pupsik написав:
хороший у вас пост получился... - успокоительный
- Изя, Вы оптимист?
- А что делать...?
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:06
investorkiev написав:
С каких это пор Беня стал ватником???
ты хоть иногда в чувство приходишь?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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