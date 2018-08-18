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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24052406240724082409>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!
инфляция 5% овгз 8%
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:48

  kivin написав:
  flyman написав:для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!
инфляция 5% овгз 8%

Ага, якщо врєдітєлі від вуйця Бєні і супостата пу не розхитають ситуацію.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:48

  kivin написав:
  flyman написав:для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!
инфляция 5% овгз 8%

Разве в бюджете 2020 есть триллионы гривен дотаций на ипотеку всем желающим?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:49

Минутка самолюбования ))) Походу самую крутую инвестиционную идею этого года на форуме опубликовал Я :mrgreen:

viewtopic.php?p=4561506#p4561506
ЖК Каховская 2580/293
Соотношение квартир/паркомест 1 к 8,8

Цена сейчас 250-287 кгрн
При 100% оплате скидка 10%
225-260 кгрн (8100 - 9300 $ )

На перепродажу, кто что думает ?

Первые три дома уже сданы в эксплуатацию. Думаю в течении 2-х лет сдадут остальные дома. Через 2 года например можно перепродать паркинг ?


Прошло 10 месяцев. Сегодня паркинги продают от 530 кгрн
530/225 = +135% за 10 месяцев. :mrgreen:

Где моя медаль ? :D
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:54

  trololo написав:
  investorkiev написав:
Думаю что тогда хотели взять поручительство Бени, что-то там смухлевать и отжать его активы, а особенно 1+1, перед выборами. Не вышло, а роль 1+1 в перемоге Зе вы и так понимаете. Так что может и не зря Петя так его боялся и пошел вабанк чтобы подмять под себя медиа.


Нет предела ватной глупости. Эту байку выдал беня, а ты как попугай повторяешь. За пять лет порох ни одного движения негативного не сделал в сторону плюсов. Зря, кстати


С каких это пор Беня стал ватником???
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:55

  kivin написав:
  flyman написав:для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году! инфляция 5% овгз 8%


Очень похоже на момент из фильма: "Они что у вас, газет не читают?!" )))

Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:00

  BIGor написав:
  kivin написав:
  flyman написав:для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!
инфляция 5% овгз 8%

Разве в бюджете 2020 есть триллионы гривен дотаций на ипотеку всем желающим?


Какие трилионы? О чем вы???

Народ, вы как с луны свалились.

В 2012-2013 годах уже успешно работала полным ходом программа «доступное жилье», где выдавалась ипотека под 3% годовых. И никаких трилионов не нужно.

60% банковской системы - это госбанки. Прибыль госбанков за 9 месяцев - уже 30 млрд грн. Значит ресурс у них очень дешевый. Что они, 10% прибыли не могут пустить на компенсацию процентов по ипотеке?

К примеру нужно выдать 10 тыс ипотек, средняя сумма 500 тыс грн, это общий обьем портфеля всего 5 млрд грн. Но нужно компенсировать только проценты, пусть из расчета 15% годовых, с 5 млрд грн это будет 750 млн грн, или 62 млн грн/мес.

Тоесть, уменьшив прибыль госбанков всего на 2.2 млн дол/мес можно неслабо качнуть КРЖН.
А что такое им 2-3 млн дол/мес, на 4 таких больших банка?? Да они даже не почуствуют. Это примерно сумма зарплат+премий их Топменеджмента.

Бигор, вы реально фиговый аудитор.
Востаннє редагувалось investorkiev в Суб 23 лис, 2019 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:00

  kivin написав:
  flyman написав:для доступної іпотеки у 10% тре інфляцію знизити до 3%..5% річних, і дохідність ОВДП десь до 6..9% а це, найближчі рік-два фантастика.
флай ті что не читаешь прогнозы? это будет уже в следующем году!
инфляция 5% овгз 8%

відповім мовою респекта - гагага
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:06

  Pupsik написав:хороший у вас пост получился... - успокоительный :)


- Изя, Вы оптимист?
- А что делать...?
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:06

  investorkiev написав:С каких это пор Беня стал ватником???


ты хоть иногда в чувство приходишь?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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