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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2406240724082409>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:13

  investorkiev написав:Какие трилионы? О чем вы???

Народ, вы как с луны свалились.

В 2012-2013 годах уже успешно работала полным ходом программа «доступное жилье», где выдавалась ипотека под 3% годовых. И никаких трилионов не нужно.

60% банковской системы - это госбанки. Прибыль госбанков за 9 месяцев - уже 30 млрд грн. Значит ресурс у них очень дешевый. Что они, 10% прибыли не могут пустить на компенсацию процентов по ипотеке?

К примеру нужно выдать 10 тыс ипотек, средняя сумма 500 тыс грн, это общий обьем портфеля всего 5 млрд грн. Но нужно компенсировать только проценты, пусть из расчета 15% годовых, с 5 млрд грн это будет 750 млн грн, или 62 млн грн/мес.

Тоесть, уменьшив прибыль госбанков всего на 2.2 млн дол/мес можно неслабо качнуть КРЖН.
А что такое им 2-3 млн дол/мес, на 4 таких больших банка?? Да они даже не почуствуют. Это примерно сумма зарплат+премий их Топменеджмента.

Бигор, вы реально фиговый аудитор.

Бред, какая ипотека в 2012-2013 годах под 3%? Вы прикалываетесь?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:20

BIGor

Ипотека))))

Банки до сих пор выхаркивают старую ипотеку, еще не все даже от нее избавились ))))

На 1 ноября 1,850 млрд долларов до сих пор у банков на балансе валютных кредитов висит. В основном это ипотека. И это по платежеспособным банкам !!!!!!

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:36

  investorkiev написав:
60% банковской системы - это госбанки. Прибыль госбанков за 9 месяцев - уже 30 млрд грн. Значит ресурс у них очень дешевый. Что они, 10% прибыли не могут пустить на компенсацию процентов по ипотеке?


Ага, из них 27 ярдов - Приват.
"Завтра" прибыль госбанков может стать меньше на 27 ярдов.... :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:37

Меня немного смущает что у людей на финансовом форуме не могут сложиться в голове два элемента простенького пазла: в ОВГЗ заходят нерезы и заводят в ЗеКраїну валюту. Заходят они, понимая, что есть программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой, с одной стороны, поступают транши на поддержание уровня ЗВР (от которых косвенно зависит их выход из ОВГЗ)с другой - местные длпйопы находятся в очень жестких рамках и сюрпризов быть не должно.
Теперь мы посылаем МВФ нах. Что остается в пазле и куда оно попрет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:41

  airmax78 написав:Меня немного смущает что у людей на финансовом форуме не могут сложиться в голове два элемента простенького пазла: в ОВГЗ заходят нерезы и заводят в ЗеКраїну валюту. Заходят они, понимая, что есть программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой, с одной стороны, поступают транши на поддержание уровня ЗВР (от которых косвенно зависит их выход из ОВГЗ)с другой - местные длпйопы находятся в очень жестких рамках и сюрпризов быть не должно.
Теперь мы посылаем МВФ нах. Что остается в пазле и куда оно попрет?



Все верно. Только я немного подправлю. Сейчас среди инвесторов царит всеобщий стадный рефлекс, все ломятся в ОВГЗ, на фоне снижения ставок мировыми центробанками.
В Европе ставки отрицательные, в США 1,5%-2% а тут такие мы, вау...18% и понеслась.
Скоро наступит отрезвление, и лафа закончится.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:44

  zzzzzz написав:BIGor

Ипотека))))

Банки до сих пор выхаркивают старую ипотеку, еще не все даже от нее избавились ))))

На 1 ноября 1,850 млрд долларов до сих пор у банков на балансе валютных кредитов висит. В основном это ипотека. И это по платежеспособным банкам !!!!!!

Зображення

В свете кодекса о банкротстве - это снова довольно интересный портфель.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:47

  zzzzzz написав:В Европе ставки отрицательные, в США 1,5%-2% а тут такие мы, вау...18% и понеслась.
Скоро наступит отрезвление, и лафа закончится.


...эх! ((( знать бы когда ? :?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:48

Формулировка относительно нейтральная. Риски не упомянули- уверен, кому надо о них сказали напрямую, а слать мэссиджи - оказалось напрасным делом. В сентябре публично указали на проблемы , но толку никакого не последовало: давление на НБУ продолжается и даже усилилось, воз с Приватом и ныне там.

Пугать инвесторов не стали - и на том спасибо!

Наши кормят обещаниями и первыми чтениями МВФ. МВФ обещает вернуться после того, как будет выполнено домашнее задание.
Думаю, схемы типа "принимаем закон - радуем МВФ - откатываем закон через конституционный суд" (как было с незаконным обогащением) нашим западным партнерам давно известны. А потому с гарантиями по основному вопросу будет сложно.
Ну и кредит доверия тает вместе с невыполненными обещаниями, которые так щедро раздаются на инвестконференциях.
Что ж, ставки сделаны и очень высоки. Будем надеяться на победу здравого смысла

Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:55

Тем временем околокиевский аналог Аркады "Атлант" живет, здравствует и даже выкатил очередное УГ в паре км от Киева. Слава богу хоть не будет встречать людей на Одесской трассе, а спрятано чуть подальше...

https://atlant.build/obekty/zhk-vudlajn/kompleks

25 этажный дом-стена среди поля и гаражей... И что-то новые ДБНы которые банят многоэтажки в селах не спасли.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:00

  airmax78 написав:Меня немного смущает что у людей на финансовом форуме не могут сложиться в голове два элемента простенького пазла: в ОВГЗ заходят нерезы и заводят в ЗеКраїну валюту. Заходят они, понимая, что есть программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой, с одной стороны, поступают транши на поддержание уровня ЗВР (от которых косвенно зависит их выход из ОВГЗ)с другой - местные длпйопы находятся в очень жестких рамках и сюрпризов быть не должно.
Теперь мы посылаем МВФ нах. Что остается в пазле и куда оно попрет?


Макс, ты читал книгу исповедь экономического убийцы? Думаю что нет. Прочитай.
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kivin
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