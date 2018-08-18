investorkiev написав:

Какие трилионы? О чем вы???Народ, вы как с луны свалились.В 2012-2013 годах уже успешно работала полным ходом программа «доступное жилье», где выдавалась ипотека под 3% годовых. И никаких трилионов не нужно.60% банковской системы - это госбанки. Прибыль госбанков за 9 месяцев - уже 30 млрд грн. Значит ресурс у них очень дешевый. Что они, 10% прибыли не могут пустить на компенсацию процентов по ипотеке?К примеру нужно выдать 10 тыс ипотек, средняя сумма 500 тыс грн, это общий обьем портфеля всего 5 млрд грн. Но нужно компенсировать только проценты, пусть из расчета 15% годовых, с 5 млрд грн это будет 750 млн грн, или 62 млн грн/мес.Тоесть, уменьшив прибыль госбанков всего на 2.2 млн дол/мес можно неслабо качнуть КРЖН.А что такое им 2-3 млн дол/мес, на 4 таких больших банка?? Да они даже не почуствуют. Это примерно сумма зарплат+премий их Топменеджмента.Бигор, вы реально фиговый аудитор.