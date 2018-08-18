Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В 2012-2013 годах уже успешно работала полным ходом программа «доступное жилье», где выдавалась ипотека под 3% годовых. И никаких трилионов не нужно.
60% банковской системы - это госбанки. Прибыль госбанков за 9 месяцев - уже 30 млрд грн. Значит ресурс у них очень дешевый. Что они, 10% прибыли не могут пустить на компенсацию процентов по ипотеке?
К примеру нужно выдать 10 тыс ипотек, средняя сумма 500 тыс грн, это общий обьем портфеля всего 5 млрд грн. Но нужно компенсировать только проценты, пусть из расчета 15% годовых, с 5 млрд грн это будет 750 млн грн, или 62 млн грн/мес.
Тоесть, уменьшив прибыль госбанков всего на 2.2 млн дол/мес можно неслабо качнуть КРЖН. А что такое им 2-3 млн дол/мес, на 4 таких больших банка?? Да они даже не почуствуют. Это примерно сумма зарплат+премий их Топменеджмента.
Бигор, вы реально фиговый аудитор.
Бред, какая ипотека в 2012-2013 годах под 3%? Вы прикалываетесь?
investorkiev написав: 60% банковской системы - это госбанки. Прибыль госбанков за 9 месяцев - уже 30 млрд грн. Значит ресурс у них очень дешевый. Что они, 10% прибыли не могут пустить на компенсацию процентов по ипотеке?
Ага, из них 27 ярдов - Приват. "Завтра" прибыль госбанков может стать меньше на 27 ярдов....
Меня немного смущает что у людей на финансовом форуме не могут сложиться в голове два элемента простенького пазла: в ОВГЗ заходят нерезы и заводят в ЗеКраїну валюту. Заходят они, понимая, что есть программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой, с одной стороны, поступают транши на поддержание уровня ЗВР (от которых косвенно зависит их выход из ОВГЗ)с другой - местные длпйопы находятся в очень жестких рамках и сюрпризов быть не должно. Теперь мы посылаем МВФ нах. Что остается в пазле и куда оно попрет?
airmax78 написав:Меня немного смущает что у людей на финансовом форуме не могут сложиться в голове два элемента простенького пазла: в ОВГЗ заходят нерезы и заводят в ЗеКраїну валюту. Заходят они, понимая, что есть программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой, с одной стороны, поступают транши на поддержание уровня ЗВР (от которых косвенно зависит их выход из ОВГЗ)с другой - местные длпйопы находятся в очень жестких рамках и сюрпризов быть не должно. Теперь мы посылаем МВФ нах. Что остается в пазле и куда оно попрет?
Все верно. Только я немного подправлю. Сейчас среди инвесторов царит всеобщий стадный рефлекс, все ломятся в ОВГЗ, на фоне снижения ставок мировыми центробанками. В Европе ставки отрицательные, в США 1,5%-2% а тут такие мы, вау...18% и понеслась. Скоро наступит отрезвление, и лафа закончится.
Формулировка относительно нейтральная. Риски не упомянули- уверен, кому надо о них сказали напрямую, а слать мэссиджи - оказалось напрасным делом. В сентябре публично указали на проблемы , но толку никакого не последовало: давление на НБУ продолжается и даже усилилось, воз с Приватом и ныне там.
Пугать инвесторов не стали - и на том спасибо!
Наши кормят обещаниями и первыми чтениями МВФ. МВФ обещает вернуться после того, как будет выполнено домашнее задание. Думаю, схемы типа "принимаем закон - радуем МВФ - откатываем закон через конституционный суд" (как было с незаконным обогащением) нашим западным партнерам давно известны. А потому с гарантиями по основному вопросу будет сложно. Ну и кредит доверия тает вместе с невыполненными обещаниями, которые так щедро раздаются на инвестконференциях. Что ж, ставки сделаны и очень высоки. Будем надеяться на победу здравого смысла
Тем временем околокиевский аналог Аркады "Атлант" живет, здравствует и даже выкатил очередное УГ в паре км от Киева. Слава богу хоть не будет встречать людей на Одесской трассе, а спрятано чуть подальше...
airmax78 написав:Меня немного смущает что у людей на финансовом форуме не могут сложиться в голове два элемента простенького пазла: в ОВГЗ заходят нерезы и заводят в ЗеКраїну валюту. Заходят они, понимая, что есть программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой, с одной стороны, поступают транши на поддержание уровня ЗВР (от которых косвенно зависит их выход из ОВГЗ)с другой - местные длпйопы находятся в очень жестких рамках и сюрпризов быть не должно. Теперь мы посылаем МВФ нах. Что остается в пазле и куда оно попрет?
Макс, ты читал книгу исповедь экономического убийцы? Думаю что нет. Прочитай.
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