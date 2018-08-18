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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2406240724082409

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:17

  kivin написав:
Макс, ты читал книгу исповедь экономического убийцы? Думаю что нет. Прочитай.

я сейчас читаю декларации знакомых ТОП-чиновников. Сначала решил посмотреть декларацию той глупышки-зам министра инфраструктуры (Клитиной), которая зашкварилась с Джокером, ну а потом вбил пару знакомых фамилий в поиск деклараций...

Вот настоящие экономические убийцы, а декларации их - это исповедь.
Не буду говорить про килограмы налички. Давайте по теме ветки. Квартиры. Ну буквально у каждого первого - веер квартир. Любой человек как только дорывается до бабок - сразу покупает киевский бетон. Вечная ценность.
investorkiev
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