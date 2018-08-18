я сейчас читаю декларации знакомых ТОП-чиновников. Сначала решил посмотреть декларацию той глупышки-зам министра инфраструктуры (Клитиной), которая зашкварилась с Джокером, ну а потом вбил пару знакомых фамилий в поиск деклараций...
Вот настоящие экономические убийцы, а декларации их - это исповедь.
Не буду говорить про килограмы налички. Давайте по теме ветки. Квартиры. Ну буквально у каждого первого - веер квартир. Любой человек как только дорывается до бабок - сразу покупает киевский бетон. Вечная ценность.