Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kivin написав: Макс, ты читал книгу исповедь экономического убийцы? Думаю что нет. Прочитай.
я сейчас читаю декларации знакомых ТОП-чиновников. Сначала решил посмотреть декларацию той глупышки-зам министра инфраструктуры (Клитиной), которая зашкварилась с Джокером, ну а потом вбил пару знакомых фамилий в поиск деклараций...
Вот настоящие экономические убийцы, а декларации их - это исповедь. Не буду говорить про килограмы налички. Давайте по теме ветки. Квартиры. Ну буквально у каждого первого - веер квартир. Любой человек как только дорывается до бабок - сразу покупает киевский бетон. Вечная ценность.
встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий панорамное остекление рулит, епта
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
investorkiev написав: Думаю что тогда хотели взять поручительство Бени, что-то там смухлевать и отжать его активы, а особенно 1+1, перед выборами. Не вышло, а роль 1+1 в перемоге Зе вы и так понимаете. Так что может и не зря Петя так его боялся и пошел вабанк чтобы подмять под себя медиа.
Нет предела ватной глупости. Эту байку выдал беня, а ты как попугай повторяешь. За пять лет порох ни одного движения негативного не сделал в сторону плюсов. Зря, кстати
kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий панорамное остекление рулит, епта
kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий панорамное остекление рулит, епта
Интересно, а зимой есть выгода в отоплении?))
весной спрошу, это я еще очень сгладил, эпитеты были довольно непарламентские
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Любопытная статистика. Средняя таможенная стоимость б/у шного авто - 4028 $ Средняя таможенная стоимость нового авто - 18376 $
Импорт автомобилей в Украине увеличился почти в четыре раза, но в основном везут б/у
Количество ввозимых в Украину из-за рубежа легковых машин увеличилось почти в четыре раза за период с января по сентябрь 2019 года. Об этом сообщается в "Укравтопром".
За три последних квартала в нашу страну было завезено почти 413 000 легковых автомобилей, общая стоимость которых составила в районе 2,6 миллиардов долларов. При этом новыми оказались лишь 65 300 единиц транспортных средств, что составляет около 16% от общего количества. На покупку новинок Украина потратила почти 1,2 миллиарда долларов.
Таможенная стоимость 347 500 импортированных подержанных автомобилей обошлась в 1,4 миллиардов долларов. Таким образом, общий импорт новых машин возрос на 17%, а подержанных увеличился в 3,8 раза.
Больше всего новых машин было завезено из следующих стран (в шт.):
Япония - 13 600; Румыния - 8 600; Китай - 7 000.
А вот тройка стран, из которых в Украину ввезли наибольшее количество б/у транспорта:
Германия - 89 000; Польша - 53 500; Литва - 53 200.
kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий панорамное остекление рулит, епта
Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.
airmax78 написав:Меня немного смущает что у людей на финансовом форуме не могут сложиться в голове два элемента простенького пазла: в ОВГЗ заходят нерезы и заводят в ЗеКраїну валюту. Заходят они, понимая, что есть программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой, с одной стороны, поступают транши на поддержание уровня ЗВР (от которых косвенно зависит их выход из ОВГЗ)с другой - местные длпйопы находятся в очень жестких рамках и сюрпризов быть не должно. Теперь мы посылаем МВФ нах. Что остается в пазле и куда оно попрет?
Макс, ты читал книгу исповедь экономического убийцы? Думаю что нет. Прочитай.
Эта книга стоит на одной полке с книгами про ануннаков и рептилоидов.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 23 лис, 2019 21:38, всього редагувалось 1 раз.