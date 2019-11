Додано: Суб 23 лис, 2019 20:44

встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне

говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий

панорамное остекление рулит, епта

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.