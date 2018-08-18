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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2407240824092410>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:17

  kivin написав:
Макс, ты читал книгу исповедь экономического убийцы? Думаю что нет. Прочитай.

я сейчас читаю декларации знакомых ТОП-чиновников. Сначала решил посмотреть декларацию той глупышки-зам министра инфраструктуры (Клитиной), которая зашкварилась с Джокером, ну а потом вбил пару знакомых фамилий в поиск деклараций...

Вот настоящие экономические убийцы, а декларации их - это исповедь.
Не буду говорить про килограмы налички. Давайте по теме ветки. Квартиры. Ну буквально у каждого первого - веер квартир. Любой человек как только дорывается до бабок - сразу покупает киевский бетон. Вечная ценность.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:44

встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:52

  investorkiev написав:
  trololo написав:
  investorkiev написав:
Думаю что тогда хотели взять поручительство Бени, что-то там смухлевать и отжать его активы, а особенно 1+1, перед выборами. Не вышло, а роль 1+1 в перемоге Зе вы и так понимаете. Так что может и не зря Петя так его боялся и пошел вабанк чтобы подмять под себя медиа.


Нет предела ватной глупости. Эту байку выдал беня, а ты как попугай повторяешь. За пять лет порох ни одного движения негативного не сделал в сторону плюсов. Зря, кстати


С каких это пор Беня стал ватником???


Беня патриот своего кармана всегда был
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:58

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:59

  kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта

Интересно, а зимой есть выгода в отоплении?))
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:04

  trololo написав:
  kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта

Интересно, а зимой есть выгода в отоплении?))


весной спрошу, это я еще очень сгладил, эпитеты были довольно непарламентские
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:16

Любопытная статистика. Средняя таможенная стоимость б/у шного авто - 4028 $
Средняя таможенная стоимость нового авто - 18376 $

Импорт автомобилей в Украине увеличился почти в четыре раза, но в основном везут б/у

Количество ввозимых в Украину из-за рубежа легковых машин увеличилось почти в четыре раза за период с января по сентябрь 2019 года. Об этом сообщается в "Укравтопром".

За три последних квартала в нашу страну было завезено почти 413 000 легковых автомобилей, общая стоимость которых составила в районе 2,6 миллиардов долларов. При этом новыми оказались лишь 65 300 единиц транспортных средств, что составляет около 16% от общего количества. На покупку новинок Украина потратила почти 1,2 миллиарда долларов.

Таможенная стоимость 347 500 импортированных подержанных автомобилей обошлась в 1,4 миллиардов долларов. Таким образом, общий импорт новых машин возрос на 17%, а подержанных увеличился в 3,8 раза.

Больше всего новых машин было завезено из следующих стран (в шт.):

Япония - 13 600;
Румыния - 8 600;
Китай - 7 000.

А вот тройка стран, из которых в Украину ввезли наибольшее количество б/у транспорта:

Германия - 89 000;
Польша - 53 500;
Литва - 53 200.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:29

  kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта

Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:31

  kivin написав:
  airmax78 написав:Меня немного смущает что у людей на финансовом форуме не могут сложиться в голове два элемента простенького пазла: в ОВГЗ заходят нерезы и заводят в ЗеКраїну валюту. Заходят они, понимая, что есть программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой, с одной стороны, поступают транши на поддержание уровня ЗВР (от которых косвенно зависит их выход из ОВГЗ)с другой - местные длпйопы находятся в очень жестких рамках и сюрпризов быть не должно.
Теперь мы посылаем МВФ нах. Что остается в пазле и куда оно попрет?


Макс, ты читал книгу исповедь экономического убийцы? Думаю что нет. Прочитай.

Эта книга стоит на одной полке с книгами про ануннаков и рептилоидов.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 23 лис, 2019 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:36

  kingkongovets написав:Зображення

Там неточность. На параллепипеде сверху светящиеся голубь и надпись: "Кадорр желает вам счастья и добра!"
Кадорргород какой-то уже.
airmax78
 
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