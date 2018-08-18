Импорт автомобилей в Украине увеличился почти в четыре раза, но в основном везут б/у



Количество ввозимых в Украину из-за рубежа легковых машин увеличилось почти в четыре раза за период с января по сентябрь 2019 года. Об этом сообщается в "Укравтопром".



За три последних квартала в нашу страну было завезено почти 413 000 легковых автомобилей, общая стоимость которых составила в районе 2,6 миллиардов долларов. При этом новыми оказались лишь 65 300 единиц транспортных средств, что составляет около 16% от общего количества. На покупку новинок Украина потратила почти 1,2 миллиарда долларов.



Таможенная стоимость 347 500 импортированных подержанных автомобилей обошлась в 1,4 миллиардов долларов. Таким образом, общий импорт новых машин возрос на 17%, а подержанных увеличился в 3,8 раза.



Больше всего новых машин было завезено из следующих стран (в шт.):



Япония - 13 600;

Румыния - 8 600;

Китай - 7 000.



А вот тройка стран, из которых в Украину ввезли наибольшее количество б/у транспорта:



Германия - 89 000;

Польша - 53 500;

Литва - 53 200.