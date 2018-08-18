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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:41
airmax78 написав: kingkongovets написав:
встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта
Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.
Не очень большая проблема, шторы, жалюзи все решают.
У меня под панорамным остеклением целый сад, джунгли фактически в человеческий рост, и никаких гербариев, все цветет и пахнет.
Проблема в том, что со временем начинает протекать, а в холода есть некоторая проблема с холодовым потоком от большой площади остекления, чтобы там оконщики не расхваливали свои конструкции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:46
Добрый день, что у вас нового?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:49
Оранжевый-хит сезона написав:
Добрый день, что у вас нового?
только отрезвел? ночь на дворе а не день
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:49
airmax78 написав: kingkongovets написав:
встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта
Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.
Эир, это солнцеотражающие стёкла с нанесением серебра (или чего то похожего), которые вставляются в обычный профиль как два пальца и которые не вставляются в алюм профиль, тк с другой стороны. Застройщик вставляем максимум обычные энергосберегающие, никто с напылением от уф лучей ставить не будет, так как дорого.
А вы всё с какой то колхозной плёнкой носитесь.ещё газетами посоветуйте закрывать с 11 до 16.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:49
freeze написав:
Не очень большая проблема, шторы, жалюзи все решают.
У меня под панорамным остеклением целый сад, джунгли фактически в человеческий рост, и никаких гербариев, все цветет и пахнет.
Проблема в том, что со временем начинает протекать, а в холода есть некоторая проблема с холодовым потоком от большой площади остекления, чтобы там оконщики не расхваливали свои конструкции.
А потом этот большой холодовый поток трансформируется в счет за отопление.
А Киев немного холоднее Одессы.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:50
kingkongovets написав:
встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта
ну надо не иметь мозгов чтоб покупать солнечную сторону и не повесить шторы
https://www.iherb.com/c/iherb-exclusives?rcode=AXM3736
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