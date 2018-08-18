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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2407240824092410

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта

Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.


Не очень большая проблема, шторы, жалюзи все решают.
У меня под панорамным остеклением целый сад, джунгли фактически в человеческий рост, и никаких гербариев, все цветет и пахнет.
Проблема в том, что со временем начинает протекать, а в холода есть некоторая проблема с холодовым потоком от большой площади остекления, чтобы там оконщики не расхваливали свои конструкции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрый день, что у вас нового?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:49

  Оранжевый-хит сезона написав:Добрый день, что у вас нового?

только отрезвел? ночь на дворе а не день :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:49

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта

Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.

Эир, это солнцеотражающие стёкла с нанесением серебра (или чего то похожего), которые вставляются в обычный профиль как два пальца и которые не вставляются в алюм профиль, тк с другой стороны. Застройщик вставляем максимум обычные энергосберегающие, никто с напылением от уф лучей ставить не будет, так как дорого.

А вы всё с какой то колхозной плёнкой носитесь.ещё газетами посоветуйте закрывать с 11 до 16.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:49

  freeze написав:Не очень большая проблема, шторы, жалюзи все решают.
У меня под панорамным остеклением целый сад, джунгли фактически в человеческий рост, и никаких гербариев, все цветет и пахнет.
Проблема в том, что со временем начинает протекать, а в холода есть некоторая проблема с холодовым потоком от большой площади остекления, чтобы там оконщики не расхваливали свои конструкции.


А потом этот большой холодовый поток трансформируется в счет за отопление.
А Киев немного холоднее Одессы.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:50

  kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта

ну надо не иметь мозгов чтоб покупать солнечную сторону и не повесить шторы
https://www.iherb.com/c/iherb-exclusives?rcode=AXM3736
скидка 10% на натуральные витамины США
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:51

  kivin написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Добрый день, что у вас нового?

только отрезвел? ночь на дворе а не день :mrgreen:

Респектушка, у тебя ремисия и тебя с дурки домой отпустили?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:09

  freeze написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта

Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.


Не очень большая проблема, шторы, жалюзи все решают.
У меня под панорамным остеклением целый сад, джунгли фактически в человеческий рост, и никаких гербариев, все цветет и пахнет.
Проблема в том, что со временем начинает протекать, а в холода есть некоторая проблема с холодовым потоком от большой площади остекления, чтобы там оконщики не расхваливали свои конструкции.

Зависит от того, на какую сторону света окна выходят. Если Юго-Запад - не спасает ничего. Разве что сделать снаружи панорамного остекления деревянные ставни.
airmax78
 
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