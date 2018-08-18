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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2408240924102411>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:49

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта

Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.

Эир, это солнцеотражающие стёкла с нанесением серебра (или чего то похожего), которые вставляются в обычный профиль как два пальца и которые не вставляются в алюм профиль, тк с другой стороны. Застройщик вставляем максимум обычные энергосберегающие, никто с напылением от уф лучей ставить не будет, так как дорого.

А вы всё с какой то колхозной плёнкой носитесь.ещё газетами посоветуйте закрывать с 11 до 16.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:49

  freeze написав:Не очень большая проблема, шторы, жалюзи все решают.
У меня под панорамным остеклением целый сад, джунгли фактически в человеческий рост, и никаких гербариев, все цветет и пахнет.
Проблема в том, что со временем начинает протекать, а в холода есть некоторая проблема с холодовым потоком от большой площади остекления, чтобы там оконщики не расхваливали свои конструкции.


А потом этот большой холодовый поток трансформируется в счет за отопление.
А Киев немного холоднее Одессы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:09

  freeze написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта

Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.


Не очень большая проблема, шторы, жалюзи все решают.
У меня под панорамным остеклением целый сад, джунгли фактически в человеческий рост, и никаких гербариев, все цветет и пахнет.
Проблема в том, что со временем начинает протекать, а в холода есть некоторая проблема с холодовым потоком от большой площади остекления, чтобы там оконщики не расхваливали свои конструкции.

Зависит от того, на какую сторону света окна выходят. Если Юго-Запад - не спасает ничего. Разве что сделать снаружи панорамного остекления деревянные ставни.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:15

  hume написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта

Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.

Эир, это солнцеотражающие стёкла с нанесением серебра (или чего то похожего), которые вставляются в обычный профиль как два пальца и которые не вставляются в алюм профиль, тк с другой стороны. Застройщик вставляем максимум обычные энергосберегающие, никто с напылением от уф лучей ставить не будет, так как дорого.

А вы всё с какой то колхозной плёнкой носитесь.ещё газетами посоветуйте закрывать с 11 до 16.

Какой вы резкий стали. Я вынужден был изучить вопрос. "Колхозная" пленка - это атермальная пленка, которая, кстати, затянет по стоимости не на много меньше, чем стоимость простеньких стеклопакетов. И самое ужасное, что и она не сильно спасает. Но вообще-то я имел в виду специальные шторы, которые отражают ультрафиолет. А про суперстеклопакеты я только слышал. Но никогда не видел как они реально работают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта

Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.

Эир, это солнцеотражающие стёкла с нанесением серебра (или чего то похожего), которые вставляются в обычный профиль как два пальца и которые не вставляются в алюм профиль, тк с другой стороны. Застройщик вставляем максимум обычные энергосберегающие, никто с напылением от уф лучей ставить не будет, так как дорого.

А вы всё с какой то колхозной плёнкой носитесь.ещё газетами посоветуйте закрывать с 11 до 16.


Зимой например отсутствие такого напыления наоборот будет в плюс, так что не факт, что целесообразно стекло менять, возможно, лучше шьоры/ролеты
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:20

Faceless
Фольгу пищевую на лето наклеить, потом снять. Дешево и сердито )))

Только не кидайте в меня тапками пожалуйста. Да вариант может не сильно гламурно выглядит. А шторы и ролеты не спасают от теплового потока.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Faceless
Фольгу пищевую на лето наклеить, потом снять. Дешево и сердито )))

Только не кидайте в меня тапками пожалуйста. Да вариант может не сильно гламурно выглядит. А шторы и ролеты не спасают от теплового потока.


Вы сами такое практикуете?
Ролеты с отражающей наружу ой стороной пробовали? Эффект должен быть такой же, как от плёнки, но без колхоза
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:30

  Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless
Фольгу пищевую на лето наклеить, потом снять. Дешево и сердито )))

Только не кидайте в меня тапками пожалуйста. Да вариант может не сильно гламурно выглядит. А шторы и ролеты не спасают от теплового потока.


Вы сами такое практикуете?
Ролеты с отражающей наружу ой стороной пробовали? Эффект должен быть такой же, как от плёнки, но без колхоза


Я уже написал что думаю ))
Фольга приклеенная к стеклу дает максимальный отражающий эффект. Если не нравится колхоз, можно шторками задернуть )))

Заклеить фольгой можно 25% или 50% остекления.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:23

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless
Фольгу пищевую на лето наклеить, потом снять. Дешево и сердито )))

Только не кидайте в меня тапками пожалуйста. Да вариант может не сильно гламурно выглядит. А шторы и ролеты не спасают от теплового потока.


Вы сами такое практикуете?
Ролеты с отражающей наружу ой стороной пробовали? Эффект должен быть такой же, как от плёнки, но без колхоза


Я уже написал что думаю ))
Фольга приклеенная к стеклу дает максимальный отражающий эффект. Если не нравится колхоз, можно шторками задернуть )))

Заклеить фольгой можно 25% или 50% остекления.

можно заложить кирпичём и заштукатурить
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:40

  Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless
Фольгу пищевую на лето наклеить, потом снять. Дешево и сердито )))

Только не кидайте в меня тапками пожалуйста. Да вариант может не сильно гламурно выглядит. А шторы и ролеты не спасают от теплового потока.


Вы сами такое практикуете?
Ролеты с отражающей наружу ой стороной пробовали? Эффект должен быть такой же, как от плёнки, но без колхоза

Жалюзі чи ролети білого кольору - віддзеркалюють більшу частину випромінювання. Слабо допомагає. Звісно, краще, ніж без них.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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