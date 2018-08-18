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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:49
airmax78 написав: kingkongovets написав:
встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта
Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.
Эир, это солнцеотражающие стёкла с нанесением серебра (или чего то похожего), которые вставляются в обычный профиль как два пальца и которые не вставляются в алюм профиль, тк с другой стороны. Застройщик вставляем максимум обычные энергосберегающие, никто с напылением от уф лучей ставить не будет, так как дорого.
А вы всё с какой то колхозной плёнкой носитесь.ещё газетами посоветуйте закрывать с 11 до 16.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:49
freeze написав:
Не очень большая проблема, шторы, жалюзи все решают.
У меня под панорамным остеклением целый сад, джунгли фактически в человеческий рост, и никаких гербариев, все цветет и пахнет.
Проблема в том, что со временем начинает протекать, а в холода есть некоторая проблема с холодовым потоком от большой площади остекления, чтобы там оконщики не расхваливали свои конструкции.
А потом этот большой холодовый поток трансформируется в счет за отопление.
А Киев немного холоднее Одессы.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:09
freeze написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта
Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.
Не очень большая проблема, шторы, жалюзи все решают.
У меня под панорамным остеклением целый сад, джунгли фактически в человеческий рост, и никаких гербариев, все цветет и пахнет.
Проблема в том, что со временем начинает протекать, а в холода есть некоторая проблема с холодовым потоком от большой площади остекления, чтобы там оконщики не расхваливали свои конструкции.
Зависит от того, на какую сторону света окна выходят. Если Юго-Запад - не спасает ничего. Разве что сделать снаружи панорамного остекления деревянные ставни.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:15
hume написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта
Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.
Эир, это солнцеотражающие стёкла с нанесением серебра (или чего то похожего), которые вставляются в обычный профиль как два пальца и которые не вставляются в алюм профиль, тк с другой стороны. Застройщик вставляем максимум обычные энергосберегающие, никто с напылением от уф лучей ставить не будет, так как дорого.
А вы всё с какой то колхозной плёнкой носитесь.ещё газетами посоветуйте закрывать с 11 до 16.
Какой вы резкий стали. Я вынужден был изучить вопрос. "Колхозная" пленка - это атермальная пленка, которая, кстати, затянет по стоимости не на много меньше, чем стоимость простеньких стеклопакетов. И самое ужасное, что и она не сильно спасает. Но вообще-то я имел в виду специальные шторы, которые отражают ультрафиолет. А про суперстеклопакеты я только слышал. Но никогда не видел как они реально работают.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:17
hume написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
встретил знакомого, купившего трешку в скайлайне
говорит летом при выключенном кондере температура поднимается до 60 градусов - приехали с дачи, а все комнатные растения превратились в гербарий
панорамное остекление рулит, епта
Есть такая проблема. Днем надо закрывать окна чем-то отражающим солнечные лучи. На высоких этажах это беда. Ждет, кстати, многих покупателей ТТ.
Эир, это солнцеотражающие стёкла с нанесением серебра (или чего то похожего), которые вставляются в обычный профиль как два пальца и которые не вставляются в алюм профиль, тк с другой стороны. Застройщик вставляем максимум обычные энергосберегающие, никто с напылением от уф лучей ставить не будет, так как дорого.
А вы всё с какой то колхозной плёнкой носитесь.ещё газетами посоветуйте закрывать с 11 до 16.
Зимой например отсутствие такого напыления наоборот будет в плюс, так что не факт, что целесообразно стекло менять, возможно, лучше шьоры/ролеты
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Faceless
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:20
Faceless
Фольгу пищевую на лето наклеить, потом снять. Дешево и сердито )))
Только не кидайте в меня тапками пожалуйста. Да вариант может не сильно гламурно выглядит. А шторы и ролеты не спасают от теплового потока.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:24
zzzzzz написав:Faceless
Фольгу пищевую на лето наклеить, потом снять. Дешево и сердито )))
Только не кидайте в меня тапками пожалуйста. Да вариант может не сильно гламурно выглядит. А шторы и ролеты не спасают от теплового потока.
Вы сами такое практикуете?
Ролеты с отражающей наружу ой стороной пробовали? Эффект должен быть такой же, как от плёнки, но без колхоза
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Faceless
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:30
Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless
Фольгу пищевую на лето наклеить, потом снять. Дешево и сердито )))
Только не кидайте в меня тапками пожалуйста. Да вариант может не сильно гламурно выглядит. А шторы и ролеты не спасают от теплового потока.
Вы сами такое практикуете?
Ролеты с отражающей наружу ой стороной пробовали? Эффект должен быть такой же, как от плёнки, но без колхоза
Я уже написал что думаю ))
Фольга приклеенная к стеклу дает максимальный отражающий эффект. Если не нравится колхоз, можно шторками задернуть )))
Заклеить фольгой можно 25% или 50% остекления.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 23 лис, 2019 23:23
zzzzzz написав: Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless
Фольгу пищевую на лето наклеить, потом снять. Дешево и сердито )))
Только не кидайте в меня тапками пожалуйста. Да вариант может не сильно гламурно выглядит. А шторы и ролеты не спасают от теплового потока.
Вы сами такое практикуете?
Ролеты с отражающей наружу ой стороной пробовали? Эффект должен быть такой же, как от плёнки, но без колхоза
Я уже написал что думаю ))
Фольга приклеенная к стеклу дает максимальный отражающий эффект. Если не нравится колхоз, можно шторками задернуть )))
Заклеить фольгой можно 25% или 50% остекления.
можно заложить кирпичём и заштукатурить
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Додано: Суб 23 лис, 2019 23:40
Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless
Фольгу пищевую на лето наклеить, потом снять. Дешево и сердито )))
Только не кидайте в меня тапками пожалуйста. Да вариант может не сильно гламурно выглядит. А шторы и ролеты не спасают от теплового потока.
Вы сами такое практикуете?
Ролеты с отражающей наружу ой стороной пробовали? Эффект должен быть такой же, как от плёнки, но без колхоза
Жалюзі чи ролети білого кольору - віддзеркалюють більшу частину випромінювання. Слабо допомагає. Звісно, краще, ніж без них.
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