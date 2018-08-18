Свіжа новина:
Уноноктій забіг на форум.
Очевидно, хоче накидати говна на вентилятор)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лис, 2019 23:43
Свіжа новина:
Уноноктій забіг на форум.
Очевидно, хоче накидати говна на вентилятор)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 23 лис, 2019 23:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
уну як той голуб...насрав та полетів далі...
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Додано: Нед 24 лис, 2019 01:13
Есть мнение, что эти мансы Мвф - это позитив для нашей РАКЕТЫ.
Отъезд миссии МВФ без решения о выдаче кредита ставит Гончарука на растяжку.
Ему надо принять решение.
Или с помощью Офиса Президента заставить Раду проголосовать за рынок земли с иностранцами, 200 000 Га в одни руки и другими крайне непопулярными нормами. Чтобы получить кредит и дальше никуя не делать.
Или начать работать над реальными реформами, и перестать воровать и расставлять смотрящих на старые темы. Не прикрывая свой непрофессионализм и вороватость требованиями МВФ.
Думаю, будут продавливать землю.
Додано: Нед 24 лис, 2019 01:25
А голубь патаму што срёт?
В Стамбуле кстА тоже таких шикарных кубиков хватает. Там только закон по высоте домов относительно старой застройки(мечетей) соблюдают, на красоту на другом берегу Чёрного моря насрать.
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