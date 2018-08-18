привіт!
Є свіжа новина:
Уноноктій забіг на форум.
Очевидно, хоче накидати говна на вентилятор)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лис, 2019 23:43
привіт!
Є свіжа новина:
Уноноктій забіг на форум.
Очевидно, хоче накидати говна на вентилятор)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 24 лис, 2019 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 23 лис, 2019 23:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
уну як той голуб...насрав та полетів далі...
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Додано: Нед 24 лис, 2019 01:13
Есть мнение, что эти мансы Мвф - это позитив для нашей РАКЕТЫ.
Отъезд миссии МВФ без решения о выдаче кредита ставит Гончарука на растяжку.
Ему надо принять решение.
Или с помощью Офиса Президента заставить Раду проголосовать за рынок земли с иностранцами, 200 000 Га в одни руки и другими крайне непопулярными нормами. Чтобы получить кредит и дальше никуя не делать.
Или начать работать над реальными реформами, и перестать воровать и расставлять смотрящих на старые темы. Не прикрывая свой непрофессионализм и вороватость требованиями МВФ.
Думаю, будут продавливать землю.
Додано: Нед 24 лис, 2019 01:25
А голубь патаму што срёт?
В Стамбуле кстА тоже таких шикарных кубиков хватает. Там только закон по высоте домов относительно старой застройки(мечетей) соблюдают, на красоту на другом берегу Чёрного моря насрать.
Додано: Нед 24 лис, 2019 09:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.
Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)
Додано: Нед 24 лис, 2019 09:52
Сантехнік, то розплата за легку здобич у Варшавському)
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Доброе утро, а кто то хоть остался что в срок строит?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:21
Зачем строить в срок ? Инвесторы должны страдать. Тогда при сдаче дома они будут закрывать глаза на все недочеты которые сделал застройщик. И радоваться что дом вообще достроили ))
Живите своим умом!
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:22
Греет инфракрасное излучение. Защищать надо не от УФ, а от ИК. 90% УФ поглощается атмосферой.
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:22
Кажется я оказался кругом не прав. Откроется с гепом вверх. И каким-то, мне кажется, очень существенным гепом. Кажется своим пикапом Маск порвет рынок.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 лис, 2019 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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