RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2409241024112412>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:43

  Оранжевый-хит сезона написав:Добрый день, что у вас нового?
привіт!
Є свіжа новина:
Уноноктій забіг на форум.
Очевидно, хоче накидати говна на вентилятор)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 24 лис, 2019 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20739
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

уну як той голуб...насрав та полетів далі...
https://www.iherb.com/c/iherb-exclusives?rcode=AXM3736
скидка 10% на натуральные витамины США
kivin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 194
З нами з: 01.10.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 01:13

  airmax78 написав:Меня немного смущает что у людей на финансовом форуме не могут сложиться в голове два элемента простенького пазла: в ОВГЗ заходят нерезы и заводят в ЗеКраїну валюту. Заходят они, понимая, что есть программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой, с одной стороны, поступают транши на поддержание уровня ЗВР (от которых косвенно зависит их выход из ОВГЗ)с другой - местные длпйопы находятся в очень жестких рамках и сюрпризов быть не должно.
Теперь мы посылаем МВФ нах. Что остается в пазле и куда оно попрет?


Есть мнение, что эти мансы Мвф - это позитив для нашей РАКЕТЫ.

Отъезд миссии МВФ без решения о выдаче кредита ставит Гончарука на растяжку.

Ему надо принять решение.

Или с помощью Офиса Президента заставить Раду проголосовать за рынок земли с иностранцами, 200 000 Га в одни руки и другими крайне непопулярными нормами. Чтобы получить кредит и дальше никуя не делать.

Или начать работать над реальными реформами, и перестать воровать и расставлять смотрящих на старые темы. Не прикрывая свой непрофессионализм и вороватость требованиями МВФ.

Думаю, будут продавливать землю.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 06.03.19
Подякував: 67 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 01:25

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Зображення

Там неточность. На параллепипеде сверху светящиеся голубь и надпись: "Кадорр желает вам счастья и добра!"
Кадорргород какой-то уже.

А голубь патаму што срёт?
В Стамбуле кстА тоже таких шикарных кубиков хватает. Там только закон по высоте домов относительно старой застройки(мечетей) соблюдают, на красоту на другом берегу Чёрного моря насрать.
барабашов
 
Повідомлень: 1550
З нами з: 16.06.15
Подякував: 148 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Жалюзі чи ролети білого кольору - віддзеркалюють більшу частину випромінювання. Слабо допомагає. Звісно, краще, ніж без них.

В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.

Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)
Santehnik
 
Повідомлень: 222
З нами з: 17.05.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 09:52

  Santehnik написав:
  Frant написав:Жалюзі чи ролети білого кольору - віддзеркалюють більшу частину випромінювання. Слабо допомагає. Звісно, краще, ніж без них.

В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.

Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)


Сантехнік, то розплата за легку здобич у Варшавському)
remark
 
Повідомлень: 429
З нами з: 25.12.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доброе утро, а кто то хоть остался что в срок строит?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20493
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:21

  Оранжевый-хит сезона написав:Доброе утро, а кто то хоть остался что в срок строит?

Зачем строить в срок ? Инвесторы должны страдать. Тогда при сдаче дома они будут закрывать глаза на все недочеты которые сделал застройщик. И радоваться что дом вообще достроили ))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36189
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3505 раз.
Подякували: 7868 раз.
 
Профіль
37
7
2
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:22

Греет инфракрасное излучение. Защищать надо не от УФ, а от ИК. 90% УФ поглощается атмосферой.
valentinius
 
Повідомлень: 112
З нами з: 24.03.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:22

  trololo написав:
  Прохожий написав:а тут еще и марсианская супер рОкета у Маска упала, короче проёп по всем фронтам...

Шортите!

Кажется я оказался кругом не прав. Откроется с гепом вверх. И каким-то, мне кажется, очень существенным гепом. Кажется своим пикапом Маск порвет рынок.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 лис, 2019 10:28, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 32650
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3768 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2409241024112412>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, valentinius і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1719, 1720, 1721
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17201 2710191
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 лис, 2019 11:54
investorkiev
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9168
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 185878
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.