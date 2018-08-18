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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:22
Оранжевый-хит сезона написав:
Доброе утро, а кто то хоть остался что в срок строит?
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Уноноктій, ви де живете??? В Західн. Європі чи Америці????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 24 лис, 2019 10:28
Santehnik написав: Frant написав:
Жалюзі чи ролети білого кольору - віддзеркалюють більшу частину випромінювання. Слабо допомагає. Звісно, краще, ніж без них.
В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.
Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)
Дзеркальна плівка повинна бути з зовнішньої сторони! Вона також на сонці гріється сильно. І треба, щоб тепло розсіювалось на вулицю. А не в квартиру. Дуже добре - віконниці ( по московитськи - ставні). І зимою також, для збереження тепла.
valentinius написав:
Греет инфракрасное излучение. Защищать надо не от УФ, а от ИК. 90% УФ поглощается атмосферой.
Авжеж, дядьку! Яволь!
Проте навіть видима частина спектру - добряче гріє! І не лише баобабів! Більше, ніж інфрачервона))) Е=h*m. Чим коротша частота хвилі, тим вона високоенергетичніша!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 24 лис, 2019 10:39
airmax78 написав:
Какой вы резкий стали. Я вынужден был изучить вопрос. "Колхозная" пленка - это атермальная пленка, которая, кстати, затянет по стоимости не на много меньше, чем стоимость простеньких стеклопакетов. И самое ужасное, что и она не сильно спасает. Но вообще-то я имел в виду специальные шторы, которые отражают ультрафиолет. А про суперстеклопакеты я только слышал. Но никогда не видел как они реально работают.
Прошу прощение за резкость, каюсь бью челом. Стеклопакеты работают. Как то себе ставил, кода окна выходили на юга..Помню стоимость была довольно существенная для окна стандартного размера, так что дождаться такого от застройщика невозможно.
На днях был в квартире с панорамным алюм остеклением в одной комнате, и обычным металлопластиком в другой. Разница в температуре существенная, от панорамного аж веет холодом
Faceless написав:
Зимой например отсутствие такого напыления наоборот будет в плюс, так что не факт, что целесообразно стекло менять, возможно, лучше шьоры/ролеты
Солнцезащитные стекла поглощают до 30 % тепла. В жару стекла препятствуют перегреву помещения, что снижает затраты на кондиционирование. В зимнее время они отражают внутреннее тепло помещения, что позволяет экономить на его обогреве.
ПС
Как вариант плёнка подходит. То есть её при панорамном остеклении нужно клеить 100%
Востаннє редагувалось hume
в Нед 24 лис, 2019 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 10:42
Santehnik написав: Frant написав:
Жалюзі чи ролети білого кольору - віддзеркалюють більшу частину випромінювання. Слабо допомагає. Звісно, краще, ніж без них.
В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.
Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)
Вот я чесал репу, чесал, и в конце концов продал.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 10:44
airmax78 написав: Santehnik написав: Frant написав:
Жалюзі чи ролети білого кольору - віддзеркалюють більшу частину випромінювання. Слабо допомагає. Звісно, краще, ніж без них.
В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.
Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)
Вот я чесал репу, чесал, и в конце концов продал.
Куда теперь окна взяли?
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Додано: Нед 24 лис, 2019 10:52
Frant написав:
Авжеж, дядьку! Яволь!
Проте навіть видима частина спектру - добряче гріє! І не лише баобабів! Більше, ніж інфрачервона))) Е=h*m. Чим коротша частота хвилі, тим вона високоенергетичніша!
Вам кто так мозг засрал? Какое тепло от видимого света? Зачем Вы мне показываете формулу энергии фотона, если не знаете для чего она? У УФ излучения она выше, чем у видимого и ИК излучения. Это не значит, что Вы нагреетесь от УФ излучения. АЛЁ
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:02
hume написав: airmax78 написав: Santehnik написав:
В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.
Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)
Вот я чесал репу, чесал, и в конце концов продал.
Куда теперь окна взяли?
Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:09
Frant написав: Santehnik написав: Frant написав:
Жалюзі чи ролети білого кольору - віддзеркалюють більшу частину випромінювання. Слабо допомагає. Звісно, краще, ніж без них.
В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.
Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)
Дзеркальна плівка повинна бути з зовнішньої сторони! Вона також на сонці гріється сильно. І треба, щоб тепло розсіювалось на вулицю. А не в квартиру. Дуже добре - віконниці ( по московитськи - ставні). І зимою також, для збереження тепла.
valentinius написав:
Греет инфракрасное излучение. Защищать надо не от УФ, а от ИК. 90% УФ поглощается атмосферой.
Авжеж, дядьку! Яволь!
Проте навіть видима частина спектру - добряче гріє! І не лише баобабів! Більше, ніж інфрачервона))) Е=h*m. Чим коротша частота хвилі, тим вона високоенергетичніша!
У авы говорите что профессор из КПИ только взятки может брать.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:30
airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав:
Вот я чесал репу, чесал, и в конце концов продал.
Куда теперь окна взяли?
Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.
краще всього температурний режим в цоколі, ні холодно зимою ні жарко літом, і навіть сонячне освітлення є півдня
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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