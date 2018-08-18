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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:44
airmax78 написав: Santehnik написав: Frant написав:
Жалюзі чи ролети білого кольору - віддзеркалюють більшу частину випромінювання. Слабо допомагає. Звісно, краще, ніж без них.
В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.
Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)
Вот я чесал репу, чесал, и в конце концов продал.
Куда теперь окна взяли?
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Додано: Нед 24 лис, 2019 10:52
Frant написав:
Авжеж, дядьку! Яволь!
Проте навіть видима частина спектру - добряче гріє! І не лише баобабів! Більше, ніж інфрачервона))) Е=h*m. Чим коротша частота хвилі, тим вона високоенергетичніша!
Вам кто так мозг засрал? Какое тепло от видимого света? Зачем Вы мне показываете формулу энергии фотона, если не знаете для чего она? У УФ излучения она выше, чем у видимого и ИК излучения. Это не значит, что Вы нагреетесь от УФ излучения. АЛЁ
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:02
hume написав: airmax78 написав: Santehnik написав:
В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.
Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)
Вот я чесал репу, чесал, и в конце концов продал.
Куда теперь окна взяли?
Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:09
Frant написав: Santehnik написав: Frant написав:
Жалюзі чи ролети білого кольору - віддзеркалюють більшу частину випромінювання. Слабо допомагає. Звісно, краще, ніж без них.
В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.
Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)
Дзеркальна плівка повинна бути з зовнішньої сторони! Вона також на сонці гріється сильно. І треба, щоб тепло розсіювалось на вулицю. А не в квартиру. Дуже добре - віконниці ( по московитськи - ставні). І зимою також, для збереження тепла.
valentinius написав:
Греет инфракрасное излучение. Защищать надо не от УФ, а от ИК. 90% УФ поглощается атмосферой.
Авжеж, дядьку! Яволь!
Проте навіть видима частина спектру - добряче гріє! І не лише баобабів! Більше, ніж інфрачервона))) Е=h*m. Чим коротша частота хвилі, тим вона високоенергетичніша!
У авы говорите что профессор из КПИ только взятки может брать.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:30
airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав:
Вот я чесал репу, чесал, и в конце концов продал.
Куда теперь окна взяли?
Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.
краще всього температурний режим в цоколі, ні холодно зимою ні жарко літом, і навіть сонячне освітлення є півдня
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 13:52
airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав:
Вот я чесал репу, чесал, и в конце концов продал.
Куда теперь окна взяли?
Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.
в помещениях что на с-в сразу добавляйте батареи или потом прийдется обогреватель покупать
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 24 лис, 2019 13:55
flyman написав: airmax78 написав: hume написав:
Куда теперь окна взяли?
Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.
краще всього температурний режим в цоколі, ні холодно зимою ні жарко літом, і навіть сонячне освітлення є півдня
Самый лучший тепературный режим в Одесских катакомбах: круглый год 15-18 градусов: без отопления и без кондиционирования.
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