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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2410241124122413>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:44

  airmax78 написав:
  Santehnik написав:
  Frant написав:Жалюзі чи ролети білого кольору - віддзеркалюють більшу частину випромінювання. Слабо допомагає. Звісно, краще, ніж без них.

В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.

Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)

Вот я чесал репу, чесал, и в конце концов продал.

Куда теперь окна взяли? :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:52

  Frant написав:Авжеж, дядьку! Яволь!
Проте навіть видима частина спектру - добряче гріє! І не лише баобабів! Більше, ніж інфрачервона))) Е=h*m. Чим коротша частота хвилі, тим вона високоенергетичніша!

Вам кто так мозг засрал? Какое тепло от видимого света? Зачем Вы мне показываете формулу энергии фотона, если не знаете для чего она? У УФ излучения она выше, чем у видимого и ИК излучения. Это не значит, что Вы нагреетесь от УФ излучения. АЛЁ
valentinius
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:02

  hume написав:
  airmax78 написав:
  Santehnik написав:В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.

Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)

Вот я чесал репу, чесал, и в конце концов продал.

Куда теперь окна взяли? :D

Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Santehnik написав:
  Frant написав:Жалюзі чи ролети білого кольору - віддзеркалюють більшу частину випромінювання. Слабо допомагає. Звісно, краще, ніж без них.

В мене зараз південно-західна сторона, вікна хоч і не панорамні, але на всю ширину... жалюзі не те що не допомогають взагалі, вони ще й шкодять бо нагріваються і стають чимось типу обігрівача.

Варіанти з плівкою на вікна тестили - трохи легше стає, але не сильно)


Дзеркальна плівка повинна бути з зовнішньої сторони! Вона також на сонці гріється сильно. І треба, щоб тепло розсіювалось на вулицю. А не в квартиру. Дуже добре - віконниці ( по московитськи - ставні). І зимою також, для збереження тепла.

  valentinius написав:Греет инфракрасное излучение. Защищать надо не от УФ, а от ИК. 90% УФ поглощается атмосферой.

Авжеж, дядьку! Яволь!
Проте навіть видима частина спектру - добряче гріє! І не лише баобабів! Більше, ніж інфрачервона))) Е=h*m. Чим коротша частота хвилі, тим вона високоенергетичніша!
У авы говорите что профессор из КПИ только взятки может брать.

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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:30

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Вот я чесал репу, чесал, и в конце концов продал.

Куда теперь окна взяли? :D

Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.

краще всього температурний режим в цоколі, ні холодно зимою ні жарко літом, і навіть сонячне освітлення є півдня
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:52

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Вот я чесал репу, чесал, и в конце концов продал.

Куда теперь окна взяли? :D

Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.

в помещениях что на с-в сразу добавляйте батареи или потом прийдется обогреватель покупать 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:55

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Куда теперь окна взяли? :D

Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.

краще всього температурний режим в цоколі, ні холодно зимою ні жарко літом, і навіть сонячне освітлення є півдня

Самый лучший тепературный режим в Одесских катакомбах: круглый год 15-18 градусов: без отопления и без кондиционирования.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:00

  airmax78 написав:
  flyman написав:краще всього температурний режим в цоколі, ні холодно зимою ні жарко літом, і навіть сонячне освітлення є півдня

Самый лучший тепературный режим в Одесских катакомбах: круглый год 15-18 градусов: без отопления и без кондиционирования.

майже як в мене, тільки літом бувало +25 часом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:краще всього температурний режим в цоколі, ні холодно зимою ні жарко літом, і навіть сонячне освітлення є півдня

Самый лучший тепературный режим в Одесских катакомбах: круглый год 15-18 градусов: без отопления и без кондиционирования.

майже як в мене, тільки літом бувало +25 часом.
Флай с цоколем таки не прогадал, наверное на пенсию куплю себе цоколь в ирпене.

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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:42

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Куда теперь окна взяли? :D

Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.

в помещениях что на с-в сразу добавляйте батареи или потом прийдется обогреватель покупать 8)

Ничего не выйдет: там внутрипольные конвекторы. Будем мерзнуть. Но сколько там той зимы?
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