Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:03
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.
в помещениях что на с-в сразу добавляйте батареи или потом прийдется обогреватель покупать
Ничего не выйдет: там внутрипольные конвекторы. Будем мерзнуть. Но сколько там той зимы?
поставите дуйки на удленителях
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 24 лис, 2019 16:08
Что скажете о жк Старт?
Как по мне - вроде ничего...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Нед 24 лис, 2019 16:16
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
в помещениях что на с-в сразу добавляйте батареи или потом прийдется обогреватель покупать
Ничего не выйдет: там внутрипольные конвекторы. Будем мерзнуть. Но сколько там той зимы?
поставите дуйки на удленителях
Дуйки - дорого, удлинители - ур**. Два свитера одел, теплые штаны, домашние уги и норм.
airmax78
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Додано: Нед 24 лис, 2019 16:17
asti написав:
Что скажете о жк Старт?
Как по мне - вроде ничего...
А какая сейчас там цена?
P.S. Люблю когда застройщик озеленяет и асфальтирует весь район, а не только территорию комплекса:
Востаннє редагувалось
airmax78
в Нед 24 лис, 2019 16:26, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
Повідомлень: 32654
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3768 раз.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 16:25
airmax78 написав: asti написав:
Что скажете о жк Старт?
Как по мне - вроде ничего...
А какая сейчас там цена?
От 30-ти за квадрат (двушки)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
Повідомлень: 1407
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 188 раз.
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