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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2410241124122413

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:03

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.

в помещениях что на с-в сразу добавляйте батареи или потом прийдется обогреватель покупать 8)

Ничего не выйдет: там внутрипольные конвекторы. Будем мерзнуть. Но сколько там той зимы?

поставите дуйки на удленителях
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:08

Что скажете о жк Старт?
Как по мне - вроде ничего...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:16

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:в помещениях что на с-в сразу добавляйте батареи или потом прийдется обогреватель покупать 8)

Ничего не выйдет: там внутрипольные конвекторы. Будем мерзнуть. Но сколько там той зимы?

поставите дуйки на удленителях

Дуйки - дорого, удлинители - ур**. Два свитера одел, теплые штаны, домашние уги и норм.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:17

  asti написав:Что скажете о жк Старт?
Как по мне - вроде ничего...

А какая сейчас там цена?
P.S. Люблю когда застройщик озеленяет и асфальтирует весь район, а не только территорию комплекса:

Зображення
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 лис, 2019 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:25

  airmax78 написав:
  asti написав:Что скажете о жк Старт?
Как по мне - вроде ничего...
А какая сейчас там цена?
От 30-ти за квадрат (двушки)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:47

  asti написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:Что скажете о жк Старт?
Как по мне - вроде ничего...
А какая сейчас там цена?
От 30-ти за квадрат (двушки)

Но ждать, я так понимаю, еще года 2.5-3 минимум.
Не знаю что там будет с траффиком на Черновола и Сичевых стрельцов лет через 5, когда все достроят и все заселятся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:05

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Юго-Восток и Северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.

в помещениях что на с-в сразу добавляйте батареи или потом прийдется обогреватель покупать 8)

Ничего не выйдет: там внутрипольные конвекторы. Будем мерзнуть. Но сколько там той зимы?

штука красивая согласен, но блин геморная в юзаньи, как минимум запаритесь пыль оттуда выгребать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 2410241124122413
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