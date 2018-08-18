airmax78 написав:
Ничего не выйдет: там внутрипольные конвекторы. Будем мерзнуть. Но сколько там той зимы?
поставите дуйки на удленителях
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Додано: Нед 24 лис, 2019 16:03
поставите дуйки на удленителях
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:08
Что скажете о жк Старт?
Как по мне - вроде ничего...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:16
Дуйки - дорого, удлинители - ур**. Два свитера одел, теплые штаны, домашние уги и норм.
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:17
А какая сейчас там цена?
P.S. Люблю когда застройщик озеленяет и асфальтирует весь район, а не только территорию комплекса:
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 лис, 2019 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:25
От 30-ти за квадрат (двушки)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:47
Но ждать, я так понимаю, еще года 2.5-3 минимум.
Не знаю что там будет с траффиком на Черновола и Сичевых стрельцов лет через 5, когда все достроят и все заселятся.
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:05
штука красивая согласен, но блин геморная в юзаньи, как минимум запаритесь пыль оттуда выгребать...
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Додано: Нед 24 лис, 2019 18:41
Очень тесно на этом участке, но место ничего, если нужна близость к метро. За однухи заряжали что то дорого как для котлована, идиотские условия рассрочки (такое подписать можно только от безвыходности, либо добрать небольшой остаток).
Додано: Нед 24 лис, 2019 18:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут как то сантехник скидывал инфо о начале продаж высотки в Юните. Базовая цена 1850, на однухи как я понял. И естественно теперь выше скидка, начисление скидки какое то мутное.
Додано: Нед 24 лис, 2019 18:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лохи. Всех по чуть чуть.
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