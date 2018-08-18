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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2411241224132414

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:53

  Оранжевый-хит сезона написав:Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лохи. Всех по чуть чуть.

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Фудмаркет это типа гастронома?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:14

  artlife написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лохи. Всех по чуть чуть.

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Фудмаркет это типа гастронома?

Типа отдела кулинарии в Фуршете.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:17

  Оранжевый-хит сезона написав:Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лохи. Всех по чуть чуть.

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главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:25

  artlife написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лохи. Всех по чуть чуть.

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Фудмаркет это типа гастронома?

типа фудкорта в торговых центрах, но подороже и пафосней
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:33

  hume написав:Тут как то сантехник скидывал инфо о начале продаж высотки в Юните. Базовая цена 1850, на однухи как я понял. И естественно теперь выше скидка, начисление скидки какое то мутное.
У Юнита место хуже - вокруг одна промзона. Возле Старта поприятней будет и метро ближе, при чем недалеко сразу 2, Лукьяновка и КПИ, да и рынок Лукьяновский тоже не стоит со счетов сбрасывать. И закладка у Старта - красный кирпич, а не пеноблок КАНовский, ну и коммуналка наверняка подешевле будет после сдачи. Так что из этих двух я бы предпочел Старт...///
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:35

  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лохи. Всех по чуть чуть.

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Блогером попробуй

у меня есть с десяток статей на професиональные темы
Оранжевый-хит сезона
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