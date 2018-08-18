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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2019 18:53
Оранжевый-хит сезона написав:
Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лохи. Всех по чуть чуть.
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Фудмаркет это типа гастронома?
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artlife
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Додано: Нед 24 лис, 2019 19:14
artlife написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лохи. Всех по чуть чуть.
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Фудмаркет это типа гастронома?
Типа отдела кулинарии в Фуршете.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 19:17
Оранжевый-хит сезона написав:
Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лохи. Всех по чуть чуть.
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Блогером попробуй
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 24 лис, 2019 19:25
artlife написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лохи. Всех по чуть чуть.
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Фудмаркет это типа гастронома?
типа фудкорта в торговых центрах, но подороже и пафосней
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 24 лис, 2019 19:33
hume написав:
Тут как то сантехник скидывал инфо о начале продаж высотки в Юните. Базовая цена 1850, на однухи как я понял. И естественно теперь выше скидка, начисление скидки какое то мутное.
У Юнита место хуже - вокруг одна промзона. Возле Старта поприятней будет и метро ближе, при чем недалеко сразу 2, Лукьяновка и КПИ, да и рынок Лукьяновский тоже не стоит со счетов сбрасывать. И закладка у Старта - красный кирпич, а не пеноблок КАНовский, ну и коммуналка наверняка подешевле будет после сдачи. Так что из этих двух я бы предпочел Старт...///
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 24 лис, 2019 19:35
trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лохи. Всех по чуть чуть.
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Блогером попробуй
у меня есть с десяток статей на професиональные темы
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 24 лис, 2019 19:52
hume написав:
Тут как то сантехник скидывал инфо о начале продаж высотки в Юните. Базовая цена 1850, на однухи как я понял. И естественно теперь выше скидка, начисление скидки какое то мутное.
1850 за воздух в Юнити звучит как какое-то издевательство. Скидка должна быть от 20%.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:00
Говорят что в среду уйдём ниже 24
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:04
Оранжевый-хит сезона написав:
Говорят что в среду уйдём ниже 24
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Бене надо дешево скупиться, пока не началось. Вся сезонность в поведении гривны коту под хвост.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:09
Оранжевый-хит сезона написав:
Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лох
и. Всех по чуть чуть.
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подправил статистику 3й категории?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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