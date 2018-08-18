Я бы сказал от 40%...должна быть...
но Никонов и Вася считают иначе...
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:12
Я бы сказал от 40%...должна быть...
но Никонов и Вася считают иначе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Главный его минус - скорость строительства. В начале 2018 года когда жк только начали продавать я начал за ним следить, так как ценник был ну уж очень вкусным для того района. Буквально через пару дней после старта продаж было первое повышение цены... сейчас прошло полтора года, а они по прежнему копошатся на уровне первых этажей. Его не построят в разумные сроки, заявленный 2021 видится мне нереальным. А люди которые вложились в 2018 попали на минимум 4 летнее ожидание...
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:05
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