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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:12

  airmax78 написав:
  hume написав:Тут как то сантехник скидывал инфо о начале продаж высотки в Юните. Базовая цена 1850, на однухи как я понял. И естественно теперь выше скидка, начисление скидки какое то мутное.

1850 за воздух в Юнити звучит как какое-то издевательство. Скидка должна быть от 20%.

Я бы сказал от 40%...должна быть...
но Никонов и Вася считают иначе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:Что скажете о жк Старт?
Как по мне - вроде ничего...

Главный его минус - скорость строительства. В начале 2018 года когда жк только начали продавать я начал за ним следить, так как ценник был ну уж очень вкусным для того района. Буквально через пару дней после старта продаж было первое повышение цены... сейчас прошло полтора года, а они по прежнему копошатся на уровне первых этажей. Его не построят в разумные сроки, заявленный 2021 видится мне нереальным. А люди которые вложились в 2018 попали на минимум 4 летнее ожидание...
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