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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2019 20:12
airmax78 написав: hume написав:
Тут как то сантехник скидывал инфо о начале продаж высотки в Юните. Базовая цена 1850, на однухи как я понял. И естественно теперь выше скидка, начисление скидки какое то мутное.
1850 за воздух в Юнити звучит как какое-то издевательство. Скидка должна быть от 20%.
Я бы сказал от 40%...должна быть...
но Никонов и Вася считают иначе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:54
asti написав:
Что скажете о жк Старт?
Как по мне - вроде ничего...
Главный его минус - скорость строительства. В начале 2018 года когда жк только начали продавать я начал за ним следить, так как ценник был ну уж очень вкусным для того района. Буквально через пару дней после старта продаж было первое повышение цены... сейчас прошло полтора года, а они по прежнему копошатся на уровне первых этажей. Его не построят в разумные сроки, заявленный 2021 видится мне нереальным. А люди которые вложились в 2018 попали на минимум 4 летнее ожидание...
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Додано: Нед 24 лис, 2019 21:05
Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лох
и. Всех по чуть чуть.
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подправил статистику 3й категории?
ты то ко второй относишься...
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Додано: Нед 24 лис, 2019 21:35
мне сказали что в Кривом роге можно купить сталинку за 10 000
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 24 лис, 2019 21:37
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
северо-Восток. Там даже кондер, наверное, поставлю только один на всю квартиру, так, на всякий случай.
краще всього температурний режим в цоколі, ні холодно зимою ні жарко літом, і навіть сонячне освітлення є півдня
Самый лучший тепературный режим в Одесских катакомбах: круглый год 15-18 градусов: без отопления и без кондиционирования.
Чому Ви ще не там, не в катакомбах???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 24 лис, 2019 21:39
Оранжевый-хит сезона написав:
мне сказали что в Кривом роге можно купить сталинку за 10 000
І чому це дивує Вас?
Плануєте поміняти свої аеродроми з ПОХу на Кривий Ріг? В співвідношенні 1:10??
П.С. Яка медіанна ЗП в провінції - чи знає ясновельможний пан?
Чи він думає, що люди масово їдуть в Польщу, аби хрєном груші колотити?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 24 лис, 2019 21:45
Frant написав: airmax78 написав: flyman написав:
краще всього температурний режим в цоколі, ні холодно зимою ні жарко літом, і навіть сонячне освітлення є півдня
Самый лучший тепературный режим в Одесских катакомбах: круглый год 15-18 градусов: без отопления и без кондиционирования.
Чому Ви ще не там, не в катакомбах???
Там нет панорамных окон и модного мопа.
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airmax78
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Додано: Нед 24 лис, 2019 21:45
Frant написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мне сказали что в Кривом роге можно купить сталинку за 10 000
І чому це дивує Вас?
Плануєте поміняти свої аеродроми з ПОХу на Кривий Ріг? В співвідношенні 1:10??
П.С. Яка медіанна ЗП в провінції - чи знає ясновельможний пан?
Чи він думає, що люди масово їдуть в Польщу, аби хрєном груші колотити?
не знаю, но по индексу проституток примерно так Киев 1200, Одесса 800, Харьков 600. Вот и считайте.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 24 лис, 2019 22:02
Оранжевый-хит сезона написав: artlife написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Был в фудмаркете. Народу много разного. Богатые люди, проститутки, лохи. Всех по чуть чуть.
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Фудмаркет это типа гастронома?
типа фудкорта в торговых центрах, но подороже и пафосней
Лобстеров с гриля пацанам с цепями в два пальца подают с тако и соусом из авокады?
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барабашов
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Додано: Нед 24 лис, 2019 22:07
барабашов написав: Оранжевый-хит сезона написав: artlife написав:
Фудмаркет это типа гастронома?
типа фудкорта в торговых центрах, но подороже и пафосней
Лобстеров с гриля пацанам с цепями в два пальца подают с тако и соусом из авокады?
устрицы и кальмар были
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Оранжевый-хит сезона
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