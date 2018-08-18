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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2019 22:21
А вообще мы живём в интересное время. Всё ещё может очень поменяться.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 24 лис, 2019 22:48
Оранжевый-хит сезона написав:
А вообще мы живём в интересное время. Всё ещё может очень поменяться.
В какую сторону?
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artlife
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Додано: Нед 24 лис, 2019 23:04
artlife написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А вообще мы живём в интересное время. Всё ещё может очень поменяться.
В какую сторону?
лишение матпомощи и субсидии влияет на психику
Я бы еще обязал вернуть все что было заплачено "малоимущему многодетному отцу"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 24 лис, 2019 23:31
artlife написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А вообще мы живём в интересное время. Всё ещё может очень поменяться.
В какую сторону?
кто его знает, приток в киев уменьшился очень сильно
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 24 лис, 2019 23:32
Прохожий написав: artlife написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А вообще мы живём в интересное время. Всё ещё может очень поменяться.
В какую сторону?
лишение матпомощи и субсидии влияет на психику
Я бы еще обязал вернуть все что было заплачено "малоимущему многодетному отцу"...
каким образом если я на детей получал а это никак с имуществом не связанно?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 24 лис, 2019 23:45
Оранжевый-хит сезона написав: artlife написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А вообще мы живём в интересное время. Всё ещё может очень поменяться.
В какую сторону?
кто его знает, приток в киев уменьшился очень сильно
Как ты это понял?
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investorkiev
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Додано: Нед 24 лис, 2019 23:47
по первичке что то можно будет сказать по результатам декабря... но если в среду курс уйдет ниже 24 то пипец
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 24 лис, 2019 23:56
Оранжевый-хит сезона написав:
по первичке что то можно будет сказать по результатам декабря... но если в среду курс уйдет ниже 24 то пипец
Будет отлично! Подарки к новому году дешевле всем обойдутся!
Ну и плюс застройщиков немного потренируем, шоб не расслаблялись
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investorkiev
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