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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вообще мы живём в интересное время. Всё ещё может очень поменяться.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:48

  Оранжевый-хит сезона написав:А вообще мы живём в интересное время. Всё ещё может очень поменяться.

В какую сторону?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:04

  artlife написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А вообще мы живём в интересное время. Всё ещё может очень поменяться.

В какую сторону?

лишение матпомощи и субсидии влияет на психику
Я бы еще обязал вернуть все что было заплачено "малоимущему многодетному отцу"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:31

  artlife написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А вообще мы живём в интересное время. Всё ещё может очень поменяться.

В какую сторону?

кто его знает, приток в киев уменьшился очень сильно
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:32

  Прохожий написав:
  artlife написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А вообще мы живём в интересное время. Всё ещё может очень поменяться.

В какую сторону?

лишение матпомощи и субсидии влияет на психику
Я бы еще обязал вернуть все что было заплачено "малоимущему многодетному отцу"...

каким образом если я на детей получал а это никак с имуществом не связанно?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:45

  Оранжевый-хит сезона написав:
  artlife написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А вообще мы живём в интересное время. Всё ещё может очень поменяться.

В какую сторону?

кто его знает, приток в киев уменьшился очень сильно


Как ты это понял?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

по первичке что то можно будет сказать по результатам декабря... но если в среду курс уйдет ниже 24 то пипец
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:56

  Оранжевый-хит сезона написав:по первичке что то можно будет сказать по результатам декабря... но если в среду курс уйдет ниже 24 то пипец


Будет отлично! Подарки к новому году дешевле всем обойдутся!

Ну и плюс застройщиков немного потренируем, шоб не расслаблялись
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 00:06

  Оранжевый-хит сезона написав:по первичке что то можно будет сказать по результатам декабря... но если в среду курс уйдет ниже 24 то пипец

Уноноктій, ти вже три роки пишеш одне і те ж саме! Лякаєш кінцем світу!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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