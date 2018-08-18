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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2413241424152416

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 08:26

  Igor3777 написав:Слив топлива с баков ракеты - объявляю официально начатым :mrgreen: :mrgreen:


https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... .ua%2Fnews

А де зелений клоун і зеКоманда з обіцянками добробут у кожному пересічному??? Дарма за нього голосувало 73% недалеких???

Металургія і машинобудування - надто складно для українців.
Їм би олію чавити, сіно косити. Ну і айті рівня Індії. Слава укро-бидло-еліті!!

Мені так смішно. Я писав 100 000 разів за останні 28 років - доки не запрацює машинобудування, тут нічого хорошого не буде. А воно лише дегенерує. ..
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 08:40

  Igor3777 написав:Слив топлива с баков ракеты - объявляю официально начатым :mrgreen: :mrgreen:


https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... .ua%2Fnews



Более того, уже нашёлся злодей, который намеревается и саму ракету украсть, и ничего страшного что без топлива она будет :mrgreen: :roll:

https://news.finance.ua/ru/news/-/46050 ... olomojskij
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 08:47

  Igor3777 написав:
  Igor3777 написав:Слив топлива с баков ракеты - объявляю официально начатым :mrgreen: :mrgreen:


https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... .ua%2Fnews



Более того, уже нашёлся злодей, который намеревается и саму ракету украсть, и ничего страшного что без топлива она будет :mrgreen: :roll:

https://news.finance.ua/ru/news/-/46050 ... olomojskij


Че, Игорек, не успел купить билет на нашу Ракету, и теперь депрессуешь?
Сам виноват, времени было достаточно, и на форуме предупреждали что #надабрать.

Теперь ничего не поделаешь, мест уже не осталось, скоро взлет, а ты в пролете...
investorkiev
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