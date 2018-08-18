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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2019 08:26
А де зелений клоун і зеКоманда з обіцянками добробут у кожному пересічному??? Дарма за нього голосувало 73% недалеких???
Металургія і машинобудування - надто складно для українців.
Їм би олію чавити, сіно косити. Ну і айті рівня Індії. Слава укро-бидло-еліті!!
Мені так смішно. Я писав 100 000 разів за останні 28 років - доки не запрацює машинобудування, тут нічого хорошого не буде. А воно лише дегенерує. ..
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 25 лис, 2019 08:47
Че, Игорек, не успел купить билет на нашу Ракету, и теперь депрессуешь?
Сам виноват, времени было достаточно, и на форуме предупреждали что #надабрать.
Теперь ничего не поделаешь, мест уже не осталось, скоро взлет, а ты в пролете...
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