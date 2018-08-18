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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2413241424152416

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 08:40

  Igor3777 написав:Слив топлива с баков ракеты - объявляю официально начатым :mrgreen: :mrgreen:


https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... .ua%2Fnews



Более того, уже нашёлся злодей, который намеревается и саму ракету украсть, и ничего страшного что без топлива она будет :mrgreen: :roll:

https://news.finance.ua/ru/news/-/46050 ... olomojskij
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 08:47

  Igor3777 написав:
  Igor3777 написав:Слив топлива с баков ракеты - объявляю официально начатым :mrgreen: :mrgreen:


https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... .ua%2Fnews



Более того, уже нашёлся злодей, который намеревается и саму ракету украсть, и ничего страшного что без топлива она будет :mrgreen: :roll:

https://news.finance.ua/ru/news/-/46050 ... olomojskij


Че, Игорек, не успел купить билет на нашу Ракету, и теперь депрессуешь?
Сам виноват, времени было достаточно, и на форуме предупреждали что #надабрать.

Теперь ничего не поделаешь, мест уже не осталось, скоро взлет, а ты в пролете...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:33

  investorkiev написав:
  Igor3777 написав:
  Igor3777 написав:Слив топлива с баков ракеты - объявляю официально начатым :mrgreen: :mrgreen:


https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... .ua%2Fnews



Более того, уже нашёлся злодей, который намеревается и саму ракету украсть, и ничего страшного что без топлива она будет :mrgreen: :roll:

https://news.finance.ua/ru/news/-/46050 ... olomojskij


Че, Игорек, не успел купить билет на нашу Ракету, и теперь депрессуешь?
Сам виноват, времени было достаточно, и на форуме предупреждали что #надабрать.

Теперь ничего не поделаешь, мест уже не осталось, скоро взлет, а ты в пролете...


Инвестировал заграницу, стрёмно мне как то стало вкладываться в отечественные ракеты 8)
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребятушки, помогите, дайте пару вариантов, куда сейчас можно более-менее нормально вложиться? В любом сегменте?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:13

  Оранжевый-хит сезона написав:Говорят что в среду уйдём ниже 24

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Срочно закупать доллары.
Один из индикаторов сработал - красная лампочка загорелась.
Известно, что Униниы прогнозы по курсу сбываются на 100%.
Только наоборот.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).


Грусть печаль:-(


Всім процвітання!
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Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:26

  investorkiev написав:Ребятушки, помогите, дайте пару вариантов, куда сейчас можно более-менее нормально вложиться? В любом сегменте?

КМБ, Позняки. Медовий, Урлівський-2
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).


Грусть печаль:-(

Как теперь быть тем людям, которые с процентов по валютным депозитов платили аренду?
Будут ли они сдавать доллары по низкому курсу и перекладываться в гривнедепо, или будут пытаться что-то купить на вторичке за наличные доллары?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:42

  investorkiev написав:
  Igor3777 написав:
Более того, уже нашёлся злодей, который намеревается и саму ракету украсть, и ничего страшного что без топлива она будет :mrgreen: :roll:

https://news.finance.ua/ru/news/-/46050 ... olomojskij

Че, Игорек, не успел купить билет на нашу Ракету, и теперь депрессуешь?

Кажется Вы всех зазываете на ракету, у которой путешествие к центру земли

Украинская промышленность — на пороге кризиса. По итогам октября падение производства составило рекордные 5%, а в перерабатывающей промышленности — и вовсе 6%. За 10 месяцев этого года, по данным Госстата, темпы падения не такие большие — 0,6%. Общую ситуацию вытянуло несколько относительно удачных месяцев....
наши предприятия теряют и иностранных заказчиков.

"Мы становимся дорогими. Дорогие электроэнергия, газ, бухгалтерии, проверки контролирующих органов , таможня....
... лихорадит рынок металла. Цены опустились до трехлетнего минимума. Причины — сокращение потребления металла (прежде всего, со стороны Китая) и новая волна протекционизма в мире.Ситуация на мировых рынках металл продолжает ухудшаться, что обваливает цены на украинскую продукцию. Так, всего за неделю — с 15 по 22 ноября, значение сводного ценового индекса на украинском рынке металлопроката снизилось на 0,02%. Больше всего просели цены на бесшовные трубы (на 0,68% или 237 гривен за тонну)....
Так, по экспортерам ударило укрепление гривны. Это сделало украинский товар дороже, что снизило его конкурентные преимущества на мировом рынке, ведь не секрет, что продает нашу продукцию во многом именно невысокая цена. В то же время сырье и материалы многие закупали еще по более высокому курсу доллара, что еще больше увеличило себестоимость готовой продукции..


и еще много текста вот здесь
https://strana.ua/articles/analysis/235 ... nost-.html

но о падении цен на недвижимость ничего не говорят. Следовательно, нужно вкладываться
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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