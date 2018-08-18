Украинская промышленность — на пороге кризиса. По итогам октября падение производства составило рекордные 5%, а в перерабатывающей промышленности — и вовсе 6%. За 10 месяцев этого года, по данным Госстата, темпы падения не такие большие — 0,6%. Общую ситуацию вытянуло несколько относительно удачных месяцев....

наши предприятия теряют и иностранных заказчиков.



"Мы становимся дорогими. Дорогие электроэнергия, газ, бухгалтерии, проверки контролирующих органов , таможня....

... лихорадит рынок металла. Цены опустились до трехлетнего минимума. Причины — сокращение потребления металла (прежде всего, со стороны Китая) и новая волна протекционизма в мире.Ситуация на мировых рынках металл продолжает ухудшаться, что обваливает цены на украинскую продукцию. Так, всего за неделю — с 15 по 22 ноября, значение сводного ценового индекса на украинском рынке металлопроката снизилось на 0,02%. Больше всего просели цены на бесшовные трубы (на 0,68% или 237 гривен за тонну)....

Так, по экспортерам ударило укрепление гривны. Это сделало украинский товар дороже, что снизило его конкурентные преимущества на мировом рынке, ведь не секрет, что продает нашу продукцию во многом именно невысокая цена. В то же время сырье и материалы многие закупали еще по более высокому курсу доллара, что еще больше увеличило себестоимость готовой продукции..