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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Igor3777
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Додано: Пон 25 лис, 2019 08:47
Че, Игорек, не успел купить билет на нашу Ракету, и теперь депрессуешь?
Сам виноват, времени было достаточно, и на форуме предупреждали что #надабрать.
Теперь ничего не поделаешь, мест уже не осталось, скоро взлет, а ты в пролете...
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investorkiev
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Додано: Пон 25 лис, 2019 09:33
investorkiev написав:
Че, Игорек, не успел купить билет на нашу Ракету, и теперь депрессуешь?
Сам виноват, времени было достаточно, и на форуме предупреждали что #надабрать.
Теперь ничего не поделаешь, мест уже не осталось, скоро взлет, а ты в пролете...
Инвестировал заграницу, стрёмно мне как то стало вкладываться в отечественные ракеты
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Igor3777
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Додано: Пон 25 лис, 2019 09:42
Ребятушки, помогите, дайте пару вариантов, куда сейчас можно более-менее нормально вложиться? В любом сегменте?
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investorkiev
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:13
Оранжевый-хит сезона написав:
Говорят что в среду уйдём ниже 24
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Срочно закупать доллары.
Один из индикаторов сработал - красная лампочка загорелась.
Известно, что Униниы прогнозы по курсу сбываются на 100%.
Только наоборот.
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Vlad442
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:25
Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).
Грусть печаль:-(
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:26
investorkiev написав:
Ребятушки, помогите, дайте пару вариантов, куда сейчас можно более-менее нормально вложиться? В любом сегменте?
КМБ, Позняки. Медовий, Урлівський-2
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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tobias
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:33
Первый написав:
Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).
Грусть печаль:-(
Как теперь быть тем людям, которые с процентов по валютным депозитов платили аренду?
Будут ли они сдавать доллары по низкому курсу и перекладываться в гривнедепо, или будут пытаться что-то купить на вторичке за наличные доллары?
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Vlad442
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