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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:47

  Serg-ik написав:"Мы становимся дорогими. Дорогие электроэнергия, газ, бухгалтерии, проверки контролирующих органов , таможня....

Серж, вот тут вы правы - достаточно изучить прайсы любого ОП.

Что еще можно купить не дорого, хотя-бы средне? Родичи хотят вложиться, а у меня идей ноль.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:50

Serg-ik, вы косвенно утверждаете, что цена недвижимости жестко связана с объемами промышленного производства. Подскажите, каким был объем промышленного производства в 2008, в 2013? Сохраняется пропорция между этим показателем и ценой метра?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:05

  Vlad442 написав:
  Первый написав:Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).


Грусть печаль:-(

Как теперь быть тем людям, которые с процентов по валютным депозитов платили аренду?
Будут ли они сдавать доллары по низкому курсу и перекладываться в гривнедепо, или будут пытаться что-то купить на вторичке за наличные доллары?

Такте люди еще есть? Какая сумма на депозите должна была быть послежние 2 года чтоб снять жилье за проценты?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Serg-ik, вы косвенно утверждаете, что цена недвижимости жестко связана с объемами промышленного производства. Подскажите, каким был объем промышленного производства в 2008, в 2013?

я не утверждаю, даже косвенно.
Я подкинул информацию. Выводы каждый делает сам.
Как вариант вывода:ни в 2008, ни в 2019 промышленность не играла особой роли в формировании цен на киевскую недвигу массового сегмента. В 2005-2008 и в 2019 роль играет наличие валюты и временное ощущение покращення. Сейчас это ощущение есть. Но есть ли само покращення -большой вопрос.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:18

  airmax78 написав:Я думаю, что сейчас этим людям надо уже сидеть на попе ровно и не делать глупостей. Весь этот гривнеукрепляж держится на пирамиде ОВГЗ, которая, в свою очередь, держится на, имеющем обыкновение внезапно заканчиваться, оптимизме иностранных спекулятивных инвесторов.

Так уже МВФ уехали и денег не дали. Оптимизма уже поубавится.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Первый написав:Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).


Грусть печаль:-(

Как теперь быть тем людям, которые с процентов по валютным депозитов платили аренду?
Будут ли они сдавать доллары по низкому курсу и перекладываться в гривнедепо, или будут пытаться что-то купить на вторичке за наличные доллары?
Я б спитав у Сержика, але Він у мене в ігнорі.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:27

Первый
Чтоб превратить полтос(или 60, там, 70) в прелесть своей мечты в хорошем месте, они(сержики) теперь будут ждать нового трёхкратного девала чтоб отхлестать продавана каклетосом по мордасам.
Каждые 10-15 лет что то нехорошее на территории нашей страны в экономике происходит, они потерпят, терпеть и ждать они умеют.
Главное чтобы процесс ожидания и терпения не закончился двумя табуретками на входе в подьезд арендуемого хруща.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

жизнь без метро как она есть:

В Киеве в понедельник, 25 ноября, оборвалась троллейбусная контактная линия, в результате чего целые жилмассивы Троещина и Радужный оказались отрезанными от города
GoldFish
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:49

  GoldFish написав:жизнь без метро как она есть:

В Киеве в понедельник, 25 ноября, оборвалась троллейбусная контактная линия, в результате чего целые жилмассивы Троещина и Радужный оказались отрезанными от города

Писал походу человек, ни разу не бывший в Киеве.
Kostia
 
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