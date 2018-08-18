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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:52
барабашов написав:
Чтоб превратить полтос(или 60, там, 70) в прелесть своей мечты в хорошем месте, они(сержики) теперь будут ждать нового трёхкратного девала чтоб отхлестать продавана каклетосом по мордасам.
Каждые 10-15 лет что то нехорошее на территории нашей страны в экономике происходит, они потерпят, терпеть и ждать они умеют.
Главное чтобы процесс ожидания и терпения не закончился двумя табуретками на входе в подьезд арендуемого хруща.
Так написал, как будто обиделся, что я не принёс ему свою "котлету"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:53
investorkiev написав: Serg-ik написав:
"Мы становимся дорогими. Дорогие электроэнергия, газ, бухгалтерии, проверки контролирующих органов , таможня....
Серж, вот тут вы правы - достаточно изучить прайсы любого ОП.
В ОП знаю, что будет дорожать.
В ОП не знают, почему строится так долго. Ведь время-это деньги. Но, похоже, строителям плевать на это. Деньги не их, а покупана. Бесплатные.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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1
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- Повідомлень: 9933
- З нами з: 10.06.11
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- Подякували: 866 раз.
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