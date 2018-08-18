Додано: Пон 25 лис, 2019 13:02

барабашов Вы не на днепровском форуме, на киевском и так уверены, что мне 40 )))

Если о табуретах думать, то может стоит прикупить места на кладбище?

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s