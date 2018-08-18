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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:52
барабашов написав:
Чтоб превратить полтос(или 60, там, 70) в прелесть своей мечты в хорошем месте, они(сержики) теперь будут ждать нового трёхкратного девала чтоб отхлестать продавана каклетосом по мордасам.
Каждые 10-15 лет что то нехорошее на территории нашей страны в экономике происходит, они потерпят, терпеть и ждать они умеют.
Главное чтобы процесс ожидания и терпения не закончился двумя табуретками на входе в подьезд арендуемого хруща.
Так написал, как будто обиделся, что я не принёс ему свою "котлету"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:53
investorkiev написав: Serg-ik написав:
"Мы становимся дорогими. Дорогие электроэнергия, газ, бухгалтерии, проверки контролирующих органов , таможня....
Серж, вот тут вы правы - достаточно изучить прайсы любого ОП.
В ОП знаю, что будет дорожать.
В ОП не знают, почему строится так долго. Ведь время-это деньги. Но, похоже, строителям плевать на это. Деньги не их, а покупана. Бесплатные.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 25 лис, 2019 12:44
Serg-ik написав: барабашов написав:
Чтоб превратить полтос(или 60, там, 70) в прелесть своей мечты в хорошем месте, они(сержики) теперь будут ждать нового трёхкратного девала чтоб отхлестать продавана каклетосом по мордасам.
Каждые 10-15 лет что то нехорошее на территории нашей страны в экономике происходит, они потерпят, терпеть и ждать они умеют.
Главное чтобы процесс ожидания и терпения не закончился двумя табуретками на входе в подьезд арендуемого хруща.
Так написал, как будто обиделся, что я не принёс ему свою "котлету"
а вы собираетесь прикупить что либо в Днепре?
тогда как вы принесёте мне вашу каклету?
Серёжа - после 40ка думайте больше о табуретках возле подъезда, а не об идеальной планировке мечты.
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барабашов
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:02
барабашов Вы не на днепровском форуме, на киевском и так уверены, что мне 40 )))
Если о табуретах думать, то может стоит прикупить места на кладбище?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:15
Народ, ау!! По теме ветки кто выскажется??
Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?
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investorkiev
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:17
investorkiev написав:
Народ, ау!! По теме ветки кто выскажется??
Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?
Странно что именно ты об этом спрашиваешь. Вам там, в ракете, что, программку полета не выдали?
бери все на что денег хватает, в полет то отправится все подряд.
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vano80
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:21
барабашов написав:Первый
Чтоб превратить полтос(или 60, там, 70) в прелесть своей мечты в хорошем месте, они(сержики) теперь будут ждать нового трёхкратного девала чтоб отхлестать продавана каклетосом по мордасам.
Каждые 10-15 лет что то нехорошее на территории нашей страны в экономике происходит, они потерпят, терпеть и ждать они умеют.
Главное чтобы процесс ожидания и терпения не закончился двумя табуретками на входе в подьезд арендуемого хруща.
У кожного своя стратегія.
Нічого поганого не бачу в бажанні купити дешевше:-)
А от в бажанні п..ца, в результаті якого індівідум розраховує махати каклетою, бачу один негатив.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:27
investorkiev написав:
Народ, ау!! По теме ветки кто выскажется??
Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?
Якщо зараз все, що маєшь, продаси за доляри, то десь 50% прибутку будешь мати, як раз через 1,5 роки.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:34
investorkiev написав:
Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?
Ща так прикинул... что не вариант то просто сказка)))
Навигатор
, Оранж и Свитлопарк
, Выгуривщина-20
Ну и как почитателю крушей - Ревуцкий!!! Проблемы с доками не должны стать помехой)
Есть совсем экстремальные вариант сучасный квартал от войцеха, клепают бешеными темпами
Ну а если серьезно то более менее адекватных экономов которые шустро строят можно посмотреть Науки 58, Мисто Квитив
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