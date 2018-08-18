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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Чтоб превратить полтос(или 60, там, 70) в прелесть своей мечты в хорошем месте, они(сержики) теперь будут ждать нового трёхкратного девала чтоб отхлестать продавана каклетосом по мордасам.
Каждые 10-15 лет что то нехорошее на территории нашей страны в экономике происходит, они потерпят, терпеть и ждать они умеют.
Главное чтобы процесс ожидания и терпения не закончился двумя табуретками на входе в подьезд арендуемого хруща.

Так написал, как будто обиделся, что я не принёс ему свою "котлету" :mrgreen:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:53

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:"Мы становимся дорогими. Дорогие электроэнергия, газ, бухгалтерии, проверки контролирующих органов , таможня....

Серж, вот тут вы правы - достаточно изучить прайсы любого ОП.

В ОП знаю, что будет дорожать.
В ОП не знают, почему строится так долго. Ведь время-это деньги. Но, похоже, строителям плевать на это. Деньги не их, а покупана. Бесплатные.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:44

  Serg-ik написав:
  барабашов написав:Чтоб превратить полтос(или 60, там, 70) в прелесть своей мечты в хорошем месте, они(сержики) теперь будут ждать нового трёхкратного девала чтоб отхлестать продавана каклетосом по мордасам.
Каждые 10-15 лет что то нехорошее на территории нашей страны в экономике происходит, они потерпят, терпеть и ждать они умеют.
Главное чтобы процесс ожидания и терпения не закончился двумя табуретками на входе в подьезд арендуемого хруща.

Так написал, как будто обиделся, что я не принёс ему свою "котлету" :mrgreen:

а вы собираетесь прикупить что либо в Днепре?
тогда как вы принесёте мне вашу каклету?
Серёжа - после 40ка думайте больше о табуретках возле подъезда, а не об идеальной планировке мечты.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:02

барабашов Вы не на днепровском форуме, на киевском и так уверены, что мне 40 )))
Если о табуретах думать, то может стоит прикупить места на кладбище?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, ау!! По теме ветки кто выскажется??

Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:17

  investorkiev написав:Народ, ау!! По теме ветки кто выскажется??

Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?


Странно что именно ты об этом спрашиваешь. Вам там, в ракете, что, программку полета не выдали?
бери все на что денег хватает, в полет то отправится все подряд. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Первый
Чтоб превратить полтос(или 60, там, 70) в прелесть своей мечты в хорошем месте, они(сержики) теперь будут ждать нового трёхкратного девала чтоб отхлестать продавана каклетосом по мордасам.
Каждые 10-15 лет что то нехорошее на территории нашей страны в экономике происходит, они потерпят, терпеть и ждать они умеют.
Главное чтобы процесс ожидания и терпения не закончился двумя табуретками на входе в подьезд арендуемого хруща.


У кожного своя стратегія.

Нічого поганого не бачу в бажанні купити дешевше:-)

А от в бажанні п..ца, в результаті якого індівідум розраховує махати каклетою, бачу один негатив.







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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:27

  investorkiev написав:Народ, ау!! По теме ветки кто выскажется??

Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?


Якщо зараз все, що маєшь, продаси за доляри, то десь 50% прибутку будешь мати, як раз через 1,5 роки. :D
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?

Ща так прикинул... что не вариант то просто сказка)))
Навигатор :D, Оранж и Свитлопарк :D, Выгуривщина-20 :D
Ну и как почитателю крушей - Ревуцкий!!! Проблемы с доками не должны стать помехой)
Есть совсем экстремальные вариант сучасный квартал от войцеха, клепают бешеными темпами :mrgreen:

Ну а если серьезно то более менее адекватных экономов которые шустро строят можно посмотреть Науки 58, Мисто Квитив
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Геос - кросафчеги: Оранж покрасили красивее, чем на рендерах было. Geos - beyond expectations (c)
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