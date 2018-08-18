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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2019 14:09
Оранж на самом деле не такой и плохой мог быть, особенно если учесть что еще по весне там за 800к двухи предлагали с широким выбором этажей. Если бы не низкие потолки, то этот вариант даже можно было бы рассматривать как альтернативу пригородам для низких бюджетов. Но брать в 2019 году 2.5 метровый потолок уж точно гонево...
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:16
airmax78 написав:
Геос - кросафчеги:
С балконами-кидалово. В реальности они вовсе не такие.
Даже не понимаю зачем такой балкон делать. Только для "покурить"? Так вроде ЗОЖ в моде. Застройщиком потрачена куча денег на абсолютно бесполезный балкон
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:24
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Геос - кросафчеги:
С балконами-кидалово. В реальности они вовсе не такие.
Даже не понимаю зачем такой балкон делать. Только для "покурить"? Так вроде ЗОЖ в моде. Застройщиком потрачена куча денег на абсолютно бесполезный балкон
Да , не думают за вильнолюдэй , такой балкон застеклить надо хорошую кучю денег отвалить.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:28
Santehnik написав:Оранж на самом деле не такой и плохой мог быть, особенно если учесть что еще по весне там за 800к двухи предлагали с широким выбором этажей. Если бы не низкие потолки, то этот вариант даже можно было бы рассматривать как альтернативу пригородам для низких бюджетов. Но брать в 2019 году 2.5 метровый потолок уж точно гонево...
Гонево це 2.7 по 2 куе в фк2 з видом в панорамне вікно сусіду.
2.5 в економії має право на життя.
Франт з Захаром не дадуть збрехати.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:40
Первый написав:
Santehnik написав:Оранж на самом деле не такой и плохой мог быть, особенно если учесть что еще по весне там за 800к двухи предлагали с широким выбором этажей. Если бы не низкие потолки, то этот вариант даже можно было бы рассматривать как альтернативу пригородам для низких бюджетов. Но брать в 2019 году 2.5 метровый потолок уж точно гонево...
Гонево це 2.7 по 2 куе в фк2 з видом в панорамне вікно сусіду.
2.5 в економії має право на життя.
Франт з Захаром не дадуть збрехати.
Та да. Бедного жителя хрущовки, мечтавшего сбежать от бабушек алкоголичек в "современное" жилье приложили о реальность. Хорошо хоть лифт оставили, а уж жить с потолками 2,5 и на 30 метрах - не привыкать
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:45
sinus написав: investorkiev написав:
Народ, ау!! По теме ветки кто выскажется??
Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?
Якщо зараз все, що маєшь, продаси за доляри, то десь 50% прибутку будешь мати, як раз через 1,5 роки.
Хз шо будет через 1.5 года, но за это время я верну себе 30% своих инвестиций просто арендой.
А что купить - спрашиваю для родичей, онинаслушались про РАКЕТУ и хотят купить последние билеты перед взлетом. Я сейчас на моменте все предложения ОП не мониторю, а из того что на слуху у меня - ничего им не подходит.
Поэтому и спрашиваю совет. Нельзя же близких людей оставить за бортом, особенно когда мы уже пристегиваем ремни.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:47
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Геос - кросафчеги:
С балконами-кидалово. В реальности они вовсе не такие.
Даже не понимаю зачем такой балкон делать. Только для "покурить"? Так вроде ЗОЖ в моде. Застройщиком потрачена куча денег на абсолютно бесполезный балкон
В реальности выглядит гораздо лучше чем на рендерах, в т.ч. благодаря балконам.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:49
investorkiev написав:
Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?
мисто квитив и свитло парк
по первому : "+": адекватная цена не плохие планировки . "-" расположение
по второму : "+": расположение "-" чуть завышен ценник , будущий муравейник
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:50
investorkiev написав: sinus написав: investorkiev написав:
Народ, ау!! По теме ветки кто выскажется??
Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?
Якщо зараз все, що маєшь, продаси за доляри, то десь 50% прибутку будешь мати, як раз через 1,5 роки.
Хз шо будет через 1.5 года, но за это время я верну себе 30% своих инвестиций просто арендой.
А что купить - спрашиваю для родичей, онинаслушались про РАКЕТУ и хотят купить последние билеты перед взлетом. Я сейчас на моменте все предложения ОП не мониторю, а из того что на слуху у меня - ничего им не подходит.
Поэтому и спрашиваю совет. Нельзя же близких людей оставить за бортом, особенно когда мы уже пристегиваем ремни.
Я пока в туалет выходил - мое место в рокете заняли. Теперь приматываю себя скотчем к корпусу. Надеюсь, что к той части что полетит в космос, а не к первой ступени.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:07
investorkiev написав:
А что купить - спрашиваю для родичей, онинаслушались про РАКЕТУ и хотят купить последние билеты перед взлетом. Я сейчас на моменте все предложения ОП не мониторю, а из того что на слуху у меня - ничего им не подходит.
Поэтому и спрашиваю совет. Нельзя же близких людей оставить за бортом, особенно когда мы уже пристегиваем ремни.
Сроки сложные)
На 2-3 года варианты есть, на год-полтора только треш либо оверпрайс.
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