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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2417241824192420>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:09

Оранж на самом деле не такой и плохой мог быть, особенно если учесть что еще по весне там за 800к двухи предлагали с широким выбором этажей. Если бы не низкие потолки, то этот вариант даже можно было бы рассматривать как альтернативу пригородам для низких бюджетов. Но брать в 2019 году 2.5 метровый потолок уж точно гонево...
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Геос - кросафчеги:

С балконами-кидалово. В реальности они вовсе не такие.
Даже не понимаю зачем такой балкон делать. Только для "покурить"? Так вроде ЗОЖ в моде. Застройщиком потрачена куча денег на абсолютно бесполезный балкон
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:24

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Геос - кросафчеги:

С балконами-кидалово. В реальности они вовсе не такие.
Даже не понимаю зачем такой балкон делать. Только для "покурить"? Так вроде ЗОЖ в моде. Застройщиком потрачена куча денег на абсолютно бесполезный балкон

Да , не думают за вильнолюдэй , такой балкон застеклить надо хорошую кучю денег отвалить. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:Оранж на самом деле не такой и плохой мог быть, особенно если учесть что еще по весне там за 800к двухи предлагали с широким выбором этажей. Если бы не низкие потолки, то этот вариант даже можно было бы рассматривать как альтернативу пригородам для низких бюджетов. Но брать в 2019 году 2.5 метровый потолок уж точно гонево...
Гонево це 2.7 по 2 куе в фк2 з видом в панорамне вікно сусіду.
2.5 в економії має право на життя.

Франт з Захаром не дадуть збрехати.





Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:40

  Первый написав:
Santehnik написав:Оранж на самом деле не такой и плохой мог быть, особенно если учесть что еще по весне там за 800к двухи предлагали с широким выбором этажей. Если бы не низкие потолки, то этот вариант даже можно было бы рассматривать как альтернативу пригородам для низких бюджетов. Но брать в 2019 году 2.5 метровый потолок уж точно гонево...
Гонево це 2.7 по 2 куе в фк2 з видом в панорамне вікно сусіду.
2.5 в економії має право на життя.

Франт з Захаром не дадуть збрехати.


Та да. Бедного жителя хрущовки, мечтавшего сбежать от бабушек алкоголичек в "современное" жилье приложили о реальность. Хорошо хоть лифт оставили, а уж жить с потолками 2,5 и на 30 метрах - не привыкать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:45

  sinus написав:
  investorkiev написав:Народ, ау!! По теме ветки кто выскажется??

Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?


Якщо зараз все, що маєшь, продаси за доляри, то десь 50% прибутку будешь мати, як раз через 1,5 роки. :D


Хз шо будет через 1.5 года, но за это время я верну себе 30% своих инвестиций просто арендой.

А что купить - спрашиваю для родичей, онинаслушались про РАКЕТУ и хотят купить последние билеты перед взлетом. Я сейчас на моменте все предложения ОП не мониторю, а из того что на слуху у меня - ничего им не подходит.

Поэтому и спрашиваю совет. Нельзя же близких людей оставить за бортом, особенно когда мы уже пристегиваем ремни.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:47

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Геос - кросафчеги:

С балконами-кидалово. В реальности они вовсе не такие.
Даже не понимаю зачем такой балкон делать. Только для "покурить"? Так вроде ЗОЖ в моде. Застройщиком потрачена куча денег на абсолютно бесполезный балкон

В реальности выглядит гораздо лучше чем на рендерах, в т.ч. благодаря балконам.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:49

  investorkiev написав:Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?

мисто квитив и свитло парк

по первому : "+": адекватная цена не плохие планировки . "-" расположение
по второму : "+": расположение "-" чуть завышен ценник , будущий муравейник
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:50

  investorkiev написав:
  sinus написав:
  investorkiev написав:Народ, ау!! По теме ветки кто выскажется??

Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?


Якщо зараз все, що маєшь, продаси за доляри, то десь 50% прибутку будешь мати, як раз через 1,5 роки. :D


Хз шо будет через 1.5 года, но за это время я верну себе 30% своих инвестиций просто арендой.

А что купить - спрашиваю для родичей, онинаслушались про РАКЕТУ и хотят купить последние билеты перед взлетом. Я сейчас на моменте все предложения ОП не мониторю, а из того что на слуху у меня - ничего им не подходит.

Поэтому и спрашиваю совет. Нельзя же близких людей оставить за бортом, особенно когда мы уже пристегиваем ремни.

Я пока в туалет выходил - мое место в рокете заняли. Теперь приматываю себя скотчем к корпусу. Надеюсь, что к той части что полетит в космос, а не к первой ступени.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:А что купить - спрашиваю для родичей, онинаслушались про РАКЕТУ и хотят купить последние билеты перед взлетом. Я сейчас на моменте все предложения ОП не мониторю, а из того что на слуху у меня - ничего им не подходит.

Поэтому и спрашиваю совет. Нельзя же близких людей оставить за бортом, особенно когда мы уже пристегиваем ремни.

Сроки сложные)
На 2-3 года варианты есть, на год-полтора только треш либо оверпрайс.
Santehnik
 
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