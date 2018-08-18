Додано: Пон 25 лис, 2019 14:45

sinus написав: investorkiev написав: Народ, ау!! По теме ветки кто выскажется??



Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены? Народ, ау!! По теме ветки кто выскажется??Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?



Якщо зараз все, що маєшь, продаси за доляри, то десь 50% прибутку будешь мати, як раз через 1,5 роки. Якщо зараз все, що маєшь, продаси за доляри, то десь 50% прибутку будешь мати, як раз через 1,5 роки.

Хз шо будет через 1.5 года, но за это время я верну себе 30% своих инвестиций просто арендой.А что купить - спрашиваю для родичей, онинаслушались про РАКЕТУ и хотят купить последние билеты перед взлетом. Я сейчас на моменте все предложения ОП не мониторю, а из того что на слуху у меня - ничего им не подходит.Поэтому и спрашиваю совет. Нельзя же близких людей оставить за бортом, особенно когда мы уже пристегиваем ремни.