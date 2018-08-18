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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2418241924202421>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В реальности выглядит гораздо лучше чем на рендерах, в т.ч. благодаря балконам.

Вам-смотреть. А кому -то сначала заплатить, а потом еще и пользоваться. То есть не пользоваться, а наоборот-стрематься, что с такого балкона можно нечаянно вниз упасть. Про выход ребёнка на такой балкон вообще молчу.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Хз шо будет через 1.5 года, но за это время я верну себе 30% своих инвестиций просто арендой.

Упс. переворот на рынке аренды? 30% за 1,5 года? 20% годовых? Лендлорды в курсе?

Не парьтесь. Завтра МанСити принимает Шахтёр. Шахта гарантированно проиграет, Тайсон и Марлос на игру не поехали. Потому меняйте котлету на гривас и бегом ставьте на победу МанСити. 16% за день, 5 840 % годовых. Всяким Респектам такое только снится.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:21

  Santehnik написав:
  investorkiev написав:А что купить - спрашиваю для родичей, онинаслушались про РАКЕТУ и хотят купить последние билеты перед взлетом. Я сейчас на моменте все предложения ОП не мониторю, а из того что на слуху у меня - ничего им не подходит.

Поэтому и спрашиваю совет. Нельзя же близких людей оставить за бортом, особенно когда мы уже пристегиваем ремни.

Сроки сложные)
На 2-3 года варианты есть, на год-полтора только треш либо оверпрайс.


А на 2-3 года что посоветуете?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:32

  4e4ensxe написав:
  investorkiev написав:Куда сейчас инвестировать, чтоб срок был 1-1.5 года ожидания и чтоб еще не космические (относительно сегмента) цены?

мисто квитив и свитло парк

по первому : "+": адекватная цена не плохие планировки . "-" расположение
по второму : "+": расположение "-" чуть завышен ценник , будущий муравейник

Ну це фломастери ... В Місті квітів найкращі варіанти були спочатку . А розташування - це і + і - одночасно - що кому подобається ... Апендикс в зеленій зоні ...
Світло парк - теоретично близько , практично - проблемно . З часом там якісь стежки-доріжки будуть , але в перші роки це буде щось ... Острів ...
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:50

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Говорят что в среду уйдём ниже 24

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Срочно закупать доллары.
Один из индикаторов сработал - красная лампочка загорелась.
Известно, что Униниы прогнозы по курсу сбываются на 100%.
Только наоборот.

во вторник опять нерезы тарятся ОВГЗ
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:52

Инвесторы, которые купили жилье в 26 жилых комрлексах Киева, строящихся под эгидой “Укрбуда”, обратились к Президенту Владимиру Зеленскому из-за “критической ситуации, происходящей на строительных площадках в течение последних 4 месяцев”.

Об этом говорится в петиции на сайте Президента от 23 ноября, автором которой является Дмитрий Потапов.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46051 ... s-ukrbudom
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:17

  investorkiev написав:А на 2-3 года что посоветуете?

Галактика. Левобережная это центр того берега + рядом отличная Русановка. До центра города тоже географически близко, хотя в пик напряжно добираться. У дома адекватная степень готовности и реалистично заявленные сроки. Если не смущает то что остались только окна на жд - можно смотреть.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Левобережная это центр

  Santehnik написав:отличная Русановка

  Santehnik написав:окна на жд


Меня это
  Santehnik написав:смущает
Oak
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не знаю как прокомментить: https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-rybal ... 04fc2bb2a3
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:34

  airmax78 написав:Не знаю как прокомментить: https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-rybal ... 04fc2bb2a3


LOFT :lol:
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