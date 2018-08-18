Вам-смотреть. А кому -то сначала заплатить, а потом еще и пользоваться. То есть не пользоваться, а наоборот-стрематься, что с такого балкона можно нечаянно вниз упасть. Про выход ребёнка на такой балкон вообще молчу.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вам-смотреть. А кому -то сначала заплатить, а потом еще и пользоваться. То есть не пользоваться, а наоборот-стрематься, что с такого балкона можно нечаянно вниз упасть. Про выход ребёнка на такой балкон вообще молчу.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Упс. переворот на рынке аренды? 30% за 1,5 года? 20% годовых? Лендлорды в курсе?
Не парьтесь. Завтра МанСити принимает Шахтёр. Шахта гарантированно проиграет, Тайсон и Марлос на игру не поехали. Потому меняйте котлету на гривас и бегом ставьте на победу МанСити. 16% за день, 5 840 % годовых. Всяким Респектам такое только снится.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:21
А на 2-3 года что посоветуете?
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:32
Ну це фломастери ... В Місті квітів найкращі варіанти були спочатку . А розташування - це і + і - одночасно - що кому подобається ... Апендикс в зеленій зоні ...
Світло парк - теоретично близько , практично - проблемно . З часом там якісь стежки-доріжки будуть , але в перші роки це буде щось ... Острів ...
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:50
во вторник опять нерезы тарятся ОВГЗ
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:52
https://news.finance.ua/ru/news/-/46051 ... s-ukrbudom
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:17
Галактика. Левобережная это центр того берега + рядом отличная Русановка. До центра города тоже географически близко, хотя в пик напряжно добираться. У дома адекватная степень готовности и реалистично заявленные сроки. Если не смущает то что остались только окна на жд - можно смотреть.
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не знаю как прокомментить:
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:34
LOFT
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