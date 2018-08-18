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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:35
Oak написав:
LOFT
ЛОХФТ
47 квадратов, в пока еще промке, в пока еще нулевой инфраструктуре, 1100 в месяц ("ну ОК, сотку уступлю так и быть"). Неужели найдется арендатор на этот лохфт за такие деньги?
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Додано: Пон 25 лис, 2019 16:42
Oak написав:
Меня это
Левобережная не центр левого берега? Поведайте правобережным неукам где там центр тогда
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