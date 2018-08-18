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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:35
Oak написав:
LOFT
ЛОХФТ
47 квадратов, в пока еще промке, в пока еще нулевой инфраструктуре, 1100 в месяц ("ну ОК, сотку уступлю так и быть"). Неужели найдется арендатор на этот лохфт за такие деньги?
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airmax78
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Додано: Пон 25 лис, 2019 16:42
Oak написав:
Меня это
Левобережная не центр левого берега? Поведайте правобережным неукам где там центр тогда
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Santehnik
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Додано: Пон 25 лис, 2019 16:48
airmax78 написав: Oak написав:
LOFT
ЛОХФТ
47 квадратов, в пока еще промке, в пока еще нулевой инфраструктуре, 1100 в месяц ("ну ОК, сотку уступлю так и быть"). Неужели найдется арендатор на этот лохфт за такие деньги?
Только нувориш от мира, вчера прозябавший в подобном лофте. Внезапно разбогатевший джамшут.
Разговор рыла с арендатором, не испугавшимся фоток:
"
-А потолок какой.
-АААА!
-Стены в санузле.
-ОООООО!!!"
Санузел + голый пеноблок = отдельная ржака
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Oak
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Додано: Пон 25 лис, 2019 16:50
Santehnik написав: Oak написав:
Меня это
Левобережная не центр левого берега? Поведайте правобережным неукам где там центр тогда
Да вобще место классное.
Я не так выразился. Надо было так:
Левобережная
отличная Русановка
окна на жд
смущает
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Oak
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Додано: Пон 25 лис, 2019 16:54
Oak написав:
Только нувориш от мира, вчера прозябавший в подобном лофте. Внезапно разбогатевший джамшут.
Разговор рыла с арендатором, не испугавшимся фоток:
"
-А потолок какой.
-АААА!
-Стены в санузле.
-ОООООО!!!"
Санузел + голый пеноблок = отдельная ржака
То плитка в савузлі:-)
Зи. В шоці від спальні в квартирі за 1100 дол сша. На фоні цього Флай дизайнер року.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Пон 25 лис, 2019 16:55
Oak написав: airmax78 написав: Oak написав:
LOFT
ЛОХФТ
47 квадратов, в пока еще промке, в пока еще нулевой инфраструктуре, 1100 в месяц ("ну ОК, сотку уступлю так и быть"). Неужели найдется арендатор на этот лохфт за такие деньги?
Только нувориш от мира, вчера прозябавший в подобном лофте. Внезапно разбогатевший джамшут.
Разговор рыла с арендатором, не испугавшимся фоток:
"
-А потолок какой.
-АААА!
-Стены в санузле.
-ОООООО!!!"
Санузел + голый пеноблок = отдельная ржака
Не-не, это плитка такая. Но все равно, конечно, мягко говоря, поражает.
Респект, прости нас, засранцев. Смело заряжай двушку за однуху в ЦП!
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Додано: Пон 25 лис, 2019 16:57
Наверное сделали ремонт как для строителей - унитаз временный, лампочки висят, а потом такие - о, а попробуем сдать и так как ЛОФТ.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 16:59
airmax78 написав:
Респект, прости нас, засранцев.
лучше от своего имени.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:09
Прошу проголосовать за меня!!!
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:10
Kostia написав: GoldFish написав:
жизнь без метро как она есть:
В Киеве в понедельник, 25 ноября, оборвалась троллейбусная контактная линия, в результате чего целые жилмассивы Троещина и Радужный оказались отрезанными от города
Писал походу человек, ни разу не бывший в Киеве.
а тут все такие, авторы текстов, модераторы, владельцы экономят на зарплатах...
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