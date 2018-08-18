Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:А на 2-3 года что посоветуете?
https://plus.varshavsky.com.ua/ua/news/1957/ Прямо как по заказу, стартуют продажи 4 дома в Варшавскком+. На сегодня монолитная коробка готова полностью, делают крышу. Сдача 4 кв 2021 года, ключи весна 2022 год. Думаю в течении двух дней однушки уйдут, но если поморочить голову с бронями - есть возможность получить недельки две на принятие решения. Думайте
UPD Новость затёрли. Уже не первый раз фальшстарт по 4 дому у них)
Востаннє редагувалось Santehnik в Пон 25 лис, 2019 17:32, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:А на 2-3 года что посоветуете?
https://plus.varshavsky.com.ua/ua/news/1957/ Прямо как по заказу, стартуют продажи 4 дома в Варшавскком+. На сегодня монолитная коробка готова полностью, делают крышу. Сдача 4 кв 2021 года, ключи весна 2022 год. Думаю в течении двух дней однушки уйдут, но если поморочить голову с бронями - есть возможность получить недельки две на принятие решения. Думайте
UPD Новость затёрли. Уже не первый раз фальшстарт по 4 дому у них)
Спасибо, а по чем там ожидается цена, в В+, не знаете?