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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2419242024212422

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:14

  airmax78 написав:Не знаю как прокомментить: https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-rybal ... 04fc2bb2a3

Ремонт от Флая :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:15

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA

Прошу проголосовать за меня!!!

Уже. С четырех учеток.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:А на 2-3 года что посоветуете?

https://plus.varshavsky.com.ua/ua/news/1957/
Прямо как по заказу, стартуют продажи 4 дома в Варшавскком+.
На сегодня монолитная коробка готова полностью, делают крышу. Сдача 4 кв 2021 года, ключи весна 2022 год.
Думаю в течении двух дней однушки уйдут, но если поморочить голову с бронями - есть возможность получить недельки две на принятие решения. Думайте :)

UPD Новость затёрли. Уже не первый раз фальшстарт по 4 дому у них)
Востаннє редагувалось Santehnik в Пон 25 лис, 2019 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:55

  Santehnik написав:
  investorkiev написав:А на 2-3 года что посоветуете?

https://plus.varshavsky.com.ua/ua/news/1957/
Прямо как по заказу, стартуют продажи 4 дома в Варшавскком+.
На сегодня монолитная коробка готова полностью, делают крышу. Сдача 4 кв 2021 года, ключи весна 2022 год.
Думаю в течении двух дней однушки уйдут, но если поморочить голову с бронями - есть возможность получить недельки две на принятие решения. Думайте :)

UPD Новость затёрли. Уже не первый раз фальшстарт по 4 дому у них)


Спасибо, а по чем там ожидается цена, в В+, не знаете?
investorkiev
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