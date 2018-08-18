Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:А на 2-3 года что посоветуете?
https://plus.varshavsky.com.ua/ua/news/1957/ Прямо как по заказу, стартуют продажи 4 дома в Варшавскком+. На сегодня монолитная коробка готова полностью, делают крышу. Сдача 4 кв 2021 года, ключи весна 2022 год. Думаю в течении двух дней однушки уйдут, но если поморочить голову с бронями - есть возможность получить недельки две на принятие решения. Думайте
UPD Новость затёрли. Уже не первый раз фальшстарт по 4 дому у них)
Востаннє редагувалось Santehnik в Пон 25 лис, 2019 17:32, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:А на 2-3 года что посоветуете?
https://plus.varshavsky.com.ua/ua/news/1957/ Прямо как по заказу, стартуют продажи 4 дома в Варшавскком+. На сегодня монолитная коробка готова полностью, делают крышу. Сдача 4 кв 2021 года, ключи весна 2022 год. Думаю в течении двух дней однушки уйдут, но если поморочить голову с бронями - есть возможность получить недельки две на принятие решения. Думайте
UPD Новость затёрли. Уже не первый раз фальшстарт по 4 дому у них)
Спасибо, а по чем там ожидается цена, в В+, не знаете?
Ходят обсуждения по повышению цены на э.э. для населения но очень осторожно.
Повышение будет до 2 класса напряжения - 2,88 грн/кВт ( сейчас население 0,9 / 1,68 )
Такой тариф будет при превышении потребления 500 кВт. Более 500 кВт в месяц потребляют 3,6% населения, но на них приходится 17% потребляемой населением электроэнергии Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161678
zzzzzz написав:Ходят обсуждения по повышению цены на э.э. для населения но очень осторожно.
Повышение будет до 2 класса напряжения - 2,88 грн/кВт ( сейчас население 0,9 / 1,68 )
Такой тариф будет при превышении потребления 500 кВт. Более 500 кВт в месяц потребляют 3,6% населения, но на них приходится 17% потребляемой населением электроэнергии Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161678
так преЗЕдент же говорил что коммуналку загнали барыги и ЗЕкоманда будет снижать тарифы
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